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FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci rekor kırdı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde milli futbolcu kariyer rekorunu kırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 15:18
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci rekor kırdı

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Dzeko'nun golündeki asistiyle kariyerinde bir ilki başardı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN KARİYER REKORU

Opta verilerine göre, İrfan Can Kahveci bu sezon 7. asistini yaparak 2021-2022'yi(6) geride bıraktı ve Süper Lig kariyerinin tek sezondaki en iyi sayısına ulaştı.

BU SEZON KARNESİ

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

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