Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de tarihi gün!

Kadıköy'de tarihi gün!

Fenerbahçe yönetimi, bugünkü olağanüstü genel kurulda üyelerinden yetki isteyecek. Ligden çekilme, Süper Kupa maçına çıkmama, futbol kulübünün faaliyetlerini durdurma gibi durumlar konuşulacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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Kadıköy'de tarihi gün!

Fenerbahçe'de büyük gün geldi çattı... Trabzonspor maçı sonrasında çıkan olayların ardından olağanüstü genel kurul kararı alan sarı-lacivertli yönetim, bugün Ülker Stadı'nda üyeleriyle buluşacak. Salt çoğunluk sağlanmaması halinde ise genel kurul 9 Nisan'a ertelenecek. Ancak yönetim, yeterli çoğunluğu ilk toplantıda oluşturmak için sosyal medyadan, tvlerden çağrı yaptı, telefonlara mesajlar gönderdi. Bugün en az 20 bin üyenin Kadıköy Ülker Stadı'nda yerini alması bekleniyor.

SEÇENEKLER MASADA

Çoğunluk sağlandığı an yönetim; 'ligden çekilme', 'Süper Kupa maçına çıkmama', 'başka ligden takım satın alma' ve 'futbol kulübünün faaliyetlerini bir süreliğine durdurma' gibi çeşitli seçenekleri masaya yatıracak. Üyelerden yetki alınırsa son söz F.Bahçe yönetiminde olacak. Başkan Ali Koç'un konuşmalar için süre sınırlaması istemediği öğrenildi. Bu genel kurulda alınacak kararlar, Fenerbahçe'nin bu sezonki ve önümüzdeki sezondaki geleceğini netleştirecek. Kurul 17.00'de başlayacak.

NEFSİ MÜDAFAA

Üç futbolcunun PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Fenerbahçe hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, karara sert tepki gösterdi.

Pekin, "Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

400 BİN TL CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 400 bin TL para cezası verdi. Ayrıca; Başkan Ali Koç da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 39 bin TL para cezasıyla cezalandırıldı.

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