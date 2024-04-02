İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Akdeniz ekibiyse Kadıköy'den puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
CENGİZ VE FRED MAÇ SAATİNDE
Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.
İki futbolcunun risk alınmaması adına mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
9 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-lacivertlilerin Akdeniz ekibi karşısındaki muhtemel 11'i...
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