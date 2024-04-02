Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Akdeniz ekibiyse Kadıköy'den puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 09:59
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İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında çarşamba günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

CENGİZ VE FRED MAÇ SAATİNDE

Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

İki futbolcunun risk alınmaması adına mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

9 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-lacivertlilerin Akdeniz ekibi karşısındaki muhtemel 11'i...

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

LIVAKOVIC

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

MERT

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

BECAO

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

DJIKU

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

FERDİ

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

İSMAİL

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

KRUNIC

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

İRFAN CAN

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

SZYMANSKI

İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

TADIC

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