FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

Leeds'in Premier Lig'e yükselme parasıyla 7 milyon poundluk bir gelir elde edeceğini düşünüyorum. Umarım bu yaptıkları en büyük transfer olmaz ancak bu paralar harcanacaksa daha zorlu bir ligden daha deneyimli bir oyuncu isterim. Premier Lig'de oynaması şart değil çünkü oyuncuların Premier Lig'e gelene kadar Premier Lig ile nasıl baş edebileceklerini bilemezsiniz ancak daha yüksek seviyede biraz daha fazla kalitenin etkisi olabilir.