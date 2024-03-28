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FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen Bright-Osayi Samuel'e Leeds United'ın 7 milyon pound teklif ettiğini öne sürülmüştü. İngiltere'den Nijeryalı futbolcuyla ilgili olay bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 16:13
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

Yarıştığı iki kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de bu sezon pek çok isim gösterdikleri performansla ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

Sarı-lacivertlilerde sergilediği oyunla en çok konuşulan isimlerden biri de Bright Osayi-Samuel oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

2020/2021 sezonunun devre arasında QPR'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, sağ açıktan sağ bek pozisyonuna geçtiğikten sonra gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

Osayi ile ilgilenen kulüplerin başındaysa Leeds United geliyor. İngiliz ekibinin 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye 7 milyon pound teklif edeceği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

Leeds United altyapısında yetişen ve 1998-2004 yılları arasında İngiliz ekibinin kalesini koruyan eski kaleci ve futbol yorumcusu Paul Robinson, Bright Osayi-Samuel'in Leeds United'a transferi hakkında konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

"7 MİLYON POUND BÜYÜK BİR FİYAT"

Leeds'in Osayi-Samuel transferinden vazgeçmesini söyleyen Robinson, MOT Leeds News'a yaptığı açıklamada "Osayi-Samuel benim gibi pek çok kişinin hakkında çok az şey bilebileceği bir oyuncu. Avrupa maçlarını takip etmediğiniz sürece Türkiye Ligi'ni izleme fırsatına sahip olmuyorsunuz. Kendisi hakkında çok az şey bildiğim bir oyuncu. 7 milyon pound (yaklaşık 8.2 milyon Euro) büyük bir fiyat gibi görünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

"OSAYI SAMUEL YERİNE JOE RODON ALINMALI"

Leeds'in bu alanlarda sahip olduğu kaliteye bakmadan ve denenmemiş bir oyuncuyla Premier Lig'e girmeye bakıyorsunuz. Eğer bu kadar para harcayacaksanız bunun Joe Rodon'a harcanmasını tercih ederim. Böyle bir fırsatı değerlendiriyorsanız scouting ağınıza çok fazla güvenmeniz, o yaştaki ve bu kalitede oyunculara gereken özenin gösterilmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

"BU PARALAR HARCANACAKSA..."

Leeds'in Premier Lig'e yükselme parasıyla 7 milyon poundluk bir gelir elde edeceğini düşünüyorum. Umarım bu yaptıkları en büyük transfer olmaz ancak bu paralar harcanacaksa daha zorlu bir ligden daha deneyimli bir oyuncu isterim. Premier Lig'de oynaması şart değil çünkü oyuncuların Premier Lig'e gelene kadar Premier Lig ile nasıl baş edebileceklerini bilemezsiniz ancak daha yüksek seviyede biraz daha fazla kalitenin etkisi olabilir.

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

"POTANSİYELİ VAR AMA..."

Osayi'nin potansiyeli var ama hemen gelip Gnoto, Summerville, Rutter ve Bamford'u kesebilir mi? Bu yüzden Leeds United bu ücretlerle transfer yapacaksa gelen oyuncunun ilk 11'i etkileyecek bir futbolcu olacağını düşünmek isterim."

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

Nijeryalı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik performansıyla 7 gole doğrudan katkıda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Osayi-Samuel için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"

Osayi'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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