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Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla günü tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 19:19 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 19:21
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Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Lige verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla günü tamamladı.

Günün ilk antrenmanında ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen ikinci çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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