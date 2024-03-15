Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
UNION SG MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Unioın SG'yi konuk ettiği maçın 75. dakikasında oyuna giren Mert Hakan Yandaş, müsabakanın son anlarında sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.
TRT Spor'un haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Mert Hakan Yandaş, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 3 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.