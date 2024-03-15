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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union SG'yi ağırlayan Fenerbahçe'de, maçın son anlarında Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşamıştı. 29 yaşındaki oyuncunun, ligde oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 22:44
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

UNION SG MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Unioın SG'yi konuk ettiği maçın 75. dakikasında oyuna giren Mert Hakan Yandaş, müsabakanın son anlarında sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.

TRT Spor'un haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Mert Hakan Yandaş, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 3 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.

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