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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin o yıldızı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'da o isimle Cristiano Ronaldo'nun formasını terlettiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, kalesini de güçlendirmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Milli kalecisi Altay Bayındır'ın İngiliz devi Manchester United'a gönderen sarı-lacivertliler, Altay'ın yerini Dominik Livakovic ile doldurmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Fenerbahçe, Hırvat file bekçisinin transferi için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon Euro bonservis bedeli öderken, 29 yaşındaki kaleciyle de 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Fenerbahçe'nin büyük uğraşlar sonucunda Dinamo Zagreb takımından transfer ederek kadrosuna kattığı Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'e ciddi bir ilgilinin olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Takvim'in haberine göre; dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünün Livakovic'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Sezon sonunda Al Nassr ile olan sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi Ospina'nın yerine Livakovic'in düşünüldüğü bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Livakovic için Fenerbahçe'ye henüz resmi bir teklifin gelmediği ancak teklifin gelmesinin an meselesi olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

29 yaşında ve 1.88 boyunda olan Livakovic'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Ancak Al Nassr'dan daha yüksek bir teklifin gelme olasılığı da bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

51 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giyen Livakovic özellikle son iki Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Al Nassr'ın Portekizli teknik direktörü Luis Castro'nun Livakovic'e onay verdiği gelen haberler arasında.

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