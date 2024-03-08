TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin o yıldızı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'da o isimle Cristiano Ronaldo'nun formasını terlettiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, Hırvat file bekçisinin transferi için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon Euro bonservis bedeli öderken, 29 yaşındaki kaleciyle de 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe'nin büyük uğraşlar sonucunda Dinamo Zagreb takımından transfer ederek kadrosuna kattığı Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'e ciddi bir ilgilinin olduğu ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünün Livakovic'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Sezon sonunda Al Nassr ile olan sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi Ospina'nın yerine Livakovic'in düşünüldüğü bildirildi.
Livakovic için Fenerbahçe'ye henüz resmi bir teklifin gelmediği ancak teklifin gelmesinin an meselesi olduğu ifade edildi.
29 yaşında ve 1.88 boyunda olan Livakovic'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında.
Ancak Al Nassr'dan daha yüksek bir teklifin gelme olasılığı da bulunuyor.
51 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giyen Livakovic özellikle son iki Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmişti.
Al Nassr'ın Portekizli teknik direktörü Luis Castro'nun Livakovic'e onay verdiği gelen haberler arasında.
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