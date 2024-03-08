TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!

Sezon sonunda Al Nassr ile olan sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi Ospina'nın yerine Livakovic'in düşünüldüğü bildirildi.

Livakovic için Fenerbahçe'ye henüz resmi bir teklifin gelmediği ancak teklifin gelmesinin an meselesi olduğu ifade edildi.