FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Jorge Jesus'u solladı! İşte o istatistik

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısı, birçok istatistikte başı çekiyor. Kartal, o istatiste Jesus'u geride bıraktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Bright Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 73'e yükselten Kanarya, şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibi Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmesiyle haftayı 2. sırada kapattı.
Fenerbahçe, bu sezon birçok istatistikte başı çekiyor. Sarı-lacivertli takım, attığı 72 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda. Bu alanda Kanarya'yı 58 golle Galatasaray takip ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, bu istatistikte geçen sezon sarı-lacivertlileri çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u geride bıraktı. 70.43'lük gol beklentisi karşılığında fileleri 72 kez havalandıran Fenerbahçe, Jesus yönetiminde ise ligde aynı süreçte 69 gol atmıştı.
Jorge Jesus, bu sezon Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştırıyor. Takımın başında tüm kulvarlarda 33 maça çıkan tecrübeli çalıştırcı, 30 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Hiç kaybetmeyen Jesus, bu alanda rekor kırmaya hazırlanıyor.
Jesus yönetimindeki Al- Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde en yakın rakibi Al Nassr'ın 9 puan önünde, 62 puanla zirvede yer alıyor.