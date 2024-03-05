Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Jorge Jesus'u solladı! İşte o istatistik

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Jorge Jesus'u solladı! İşte o istatistik

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısı, birçok istatistikte başı çekiyor. Kartal, o istatiste Jesus'u geride bıraktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 09:48 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 09:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Jorge Jesus'u solladı! İşte o istatistik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Bright Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Jorge Jesus'u solladı! İşte o istatistik

Bu galibiyetle puanını 73'e yükselten Kanarya, şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibi Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmesiyle haftayı 2. sırada kapattı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Jorge Jesus'u solladı! İşte o istatistik

Fenerbahçe, bu sezon birçok istatistikte başı çekiyor. Sarı-lacivertli takım, attığı 72 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda. Bu alanda Kanarya'yı 58 golle Galatasaray takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Jorge Jesus'u solladı! İşte o istatistik

Teknik direktör İsmail Kartal, bu istatistikte geçen sezon sarı-lacivertlileri çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u geride bıraktı. 70.43'lük gol beklentisi karşılığında fileleri 72 kez havalandıran Fenerbahçe, Jesus yönetiminde ise ligde aynı süreçte 69 gol atmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Jorge Jesus'u solladı! İşte o istatistik

Jorge Jesus, bu sezon Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştırıyor. Takımın başında tüm kulvarlarda 33 maça çıkan tecrübeli çalıştırcı, 30 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Hiç kaybetmeyen Jesus, bu alanda rekor kırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Jorge Jesus'u solladı! İşte o istatistik

Jesus yönetimindeki Al- Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde en yakın rakibi Al Nassr'ın 9 puan önünde, 62 puanla zirvede yer alıyor.

DİĞER
‘Ufak tefek dokunuşlar var’ diyen Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Bir de estetiksiz halini görün!
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti'nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
Yılın bomba transfer iddiası! Arda ve G.Saray...
F.Bahçe'de Kartal 4 isimle toplantı yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Kartal 4 isimle toplantı yaptı!
F.Bahçe'de forma rekabeti zirve yaptı!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Mart rakamları
YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | YKS geç başvuru nasıl yapılır? Son gün ne zaman?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 MART 2024 | Ay Oğlak burcunda!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi gözünü o tarihe çevirdi! Icardi gözünü o tarihe çevirdi! 09:50
Kartal Jesus'u solladı! Kartal Jesus'u solladı! 09:48
Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman? Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman? 09:37
Türk Telekom London Lions deplasmanında! Türk Telekom London Lions deplasmanında! 09:27
Maçın ardından flaş sözler! "Trabzonspor böyle gol yer mi?" Maçın ardından flaş sözler! "Trabzonspor böyle gol yer mi?" 09:07
Bugün kimin maçı var? 5 Mart Salı Bugün kimin maçı var? 5 Mart Salı 08:37
Daha Eski
Inter şampiyonluğa koşuyor! Inter şampiyonluğa koşuyor! 01:07
Inter şampiyonluğa koşuyor! Inter şampiyonluğa koşuyor! 01:07
Arsenal gol oldu yağdı! Arsenal gol oldu yağdı! 01:04
Arsenal gol oldu yağdı! Arsenal gol oldu yağdı! 01:03
Bombardıman! Bombardıman! 01:00
Yılın bomba transfer iddiası! Arda ve G.Saray... Yılın bomba transfer iddiası! Arda ve G.Saray... 23:48