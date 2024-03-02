Haberler Fenerbahçe Hatayspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Hatayspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fenerbahçe'de Djiku, İrfan Can Kahveci ve Joshua King Hatayspor maçında sahada yer alamayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:40
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Hatayspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Hatayspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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HATAYSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Tadic, Dzeko

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Burak, Cemali, Görkem, Massanga, Boudjemaa, Strandberg, Fernandes, Halil

LİGDE 8. RANDEVU

Süper Lig'de 4. sezonunu yaşayan Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-2'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Djiku, Hatay deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları süren Joshua King ile İrfan Can Kahveci de forma giyemeyecek.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de, Hatayspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Pendikspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 13 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 37 puan topladı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 9 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

9 YIL SONRA MERSİN'DE MAÇA ÇIKACAK

Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu sezon maçlarını Mersin Stadyumu'nda oynayan Hatay temsilcisi, Fenerbahçe'yi bu statta ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 9 yıl sonra Mersin'de resmi bir maça çıkacak. Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda Mersin İdmanyurdu takımı ile bu statta karşılaşmıştı.

İSMAİL KARTAL İLE VOLKAN DEMİREL 3. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde üçüncü kez rakip olacak. Geride kalan 2 maçta Kartal, Fenerbahçe'nin başındayken, Demirel de Fatih Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırıyordu. İsmail Kartal, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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