Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Polonyalı yıldızın yeni adresi netleşti. İşte bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 11:58
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Sebastian Szymanski, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, bu sezon kilit isimlerin başında yer alan Polonyalı yıldız takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro'ya transfer edilen genç oyuncu, sergilediği grafikle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Özellikle sezonun ilk yarısında müthiş bir futbol oynayan Szymanski, skora verdiği katkıyla göz doldurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Polonyalı oyuncu, 12 gol ve 14 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son haftalarda bir form düşüklüğü yaşayan Sebastian Szymanski, İsmail Kartal tarafından Kasımpaşa maçında kulübeye çekildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 11'e dönen Szymanski, MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada 65 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Yeniden eski formuna dönmek isteyen yıldız oyuncu, gözünü Süper Lig'de oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasına çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sezonun ilk yarısındaki performansına dönmek isteyen Sebastian Szymanski hakkında transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Yüksek potansiyeliyle dikkatleri üzerine çeken yıldız isim, Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

YENİ ADRESİ İNGİLTERE!
Sebastian Szymanski'ye özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri yakın ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Akşam'ın İngiliz basından derlediği habere göre; Arsenal ve Manchester United, genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Ada'nın iki dev kulübü Polonyalı futbolcuya imza attırmak için transferde dev bir yarışa girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin Szymanski'yi kolay bırakmaya niyeti yok. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için 30 milyon euro talep ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sezon sonunda transferde somut adımların atılması bekleniyor. Kanarya'da Arda Güler'den sonra önemli bir gelirin daha kasaya konması hedefleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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