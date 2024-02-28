FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sebastian Szymanski'nin yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Polonyalı yıldızın yeni adresi netleşti. İşte bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Polonyalı oyuncu, 12 gol ve 14 asistlik katkısıyla dikkat çekti.
Son haftalarda bir form düşüklüğü yaşayan Sebastian Szymanski, İsmail Kartal tarafından Kasımpaşa maçında kulübeye çekildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 11'e dönen Szymanski, MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada 65 dakika süre aldı.
Yeniden eski formuna dönmek isteyen yıldız oyuncu, gözünü Süper Lig'de oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasına çevirdi.
Sezonun ilk yarısındaki performansına dönmek isteyen Sebastian Szymanski hakkında transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor.
Yüksek potansiyeliyle dikkatleri üzerine çeken yıldız isim, Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine girdi.
YENİ ADRESİ İNGİLTERE!
Sebastian Szymanski'ye özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri yakın ilgi gösteriyor.
Akşam'ın İngiliz basından derlediği habere göre; Arsenal ve Manchester United, genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Ada'nın iki dev kulübü Polonyalı futbolcuya imza attırmak için transferde dev bir yarışa girdi.
BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin Szymanski'yi kolay bırakmaya niyeti yok. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için 30 milyon euro talep ediyor.
Sezon sonunda transferde somut adımların atılması bekleniyor. Kanarya'da Arda Güler'den sonra önemli bir gelirin daha kasaya konması hedefleniyor.
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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