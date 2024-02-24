Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Rizespor galibiyetinden sonra moralli bir şekilde haftaya başladık. Güzel antrenmanlar yaptık. Kasımpaşa son haftalarda çıkışta, onlara karşı iyi futbol oynayıp maçı kazanmak istiyoruz.

Maç öncesi sakatlıklarla ilgili bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Becao döndü, bu hafta kadroya aldık. İlerleyen haftalarda antrenmanlardaki performansına göre değerlendirmemizi yapacağız.