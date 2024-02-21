Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Sezon sonunda hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direkötörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gidebildiği yere kadar takımını götümek istiyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer sezonu kapanmasına rağmen bazı yıldız oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geldiği günden beri göze hoş gelen oyunuyla göze batan Sebastian Szymanski bu oyunculardan biri.