Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...
Süper Lig'de ve Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan Szymanski son haftalarda düşüşe geçti. Sarı-lacivertlilerde yönetim ise adı bir süredir transfer haberleriyle geçen Polonyalı yıldız için menajerine talimat verdi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Sezon sonunda hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direkötörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gidebildiği yere kadar takımını götümek istiyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de transfer sezonu kapanmasına rağmen bazı yıldız oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geldiği günden beri göze hoş gelen oyunuyla göze batan Sebastian Szymanski bu oyunculardan biri.
Gol ve asist katkılarıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği isimler arasına giren Polonyalı yıldız futbolcu, son maçlarda suskun kaldı.
Fenerbahçe yönetimi, oynadığı son 7 maçta fileleri sarsamayan Polonyalı yıldız için harekete geçti.
Takvim'de yer alan haberde sarı-lacivertli kurmaylar Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski ile bir görüşme yaptı.
Görüşmede "Ne bize ne de Szymanski'ye transfer teklifleriyle gelmeyin. Oyuncumuzun kafasının karışmasını istemiyoruz. Aklı sadece sahada olmalı. Sezon sonu geldiğinde oturur konuşuruz" ifadelerinin kullanıldığı öğrenildi.
Piekarsi'nin ciddi bir şekilde uyarıldığı belirtilirken Szymanski ile de teknik ekibin özel bir görüşme yaptığı da gelen haberler arasında yerini aldı.
Szymanski son 7 maçta gol atamazken sadece 1 asist yaptı.
Polonyalı futbolcu Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçının devre arasında oyundan alınmış ve yerine giren Mert Hakan Yandaş maçı çeviren oyunculardan birisi olmuştu.
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkarken 12 gol 10 asistlik performans sergiledi.
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