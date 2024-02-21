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Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Süper Lig'de ve Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan Szymanski son haftalarda düşüşe geçti. Sarı-lacivertlilerde yönetim ise adı bir süredir transfer haberleriyle geçen Polonyalı yıldız için menajerine talimat verdi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizspor'u mağlup ederek zirve yürüyüşünde hata yapmayan Fenerbahçe'de bu sezon şampyiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

9 yıldır Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen sarı-lacivertliler, sezon başında tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ı takımın başına getirerek bu hasrete nokta koymak istediğini gösterdi.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Kanarya, Türkiye Kupası çeyrek final mübakasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Sezon sonunda hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direkötörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gidebildiği yere kadar takımını götümek istiyor.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer sezonu kapanmasına rağmen bazı yıldız oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geldiği günden beri göze hoş gelen oyunuyla göze batan Sebastian Szymanski bu oyunculardan biri.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Gol ve asist katkılarıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği isimler arasına giren Polonyalı yıldız futbolcu, son maçlarda suskun kaldı.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Fenerbahçe yönetimi, oynadığı son 7 maçta fileleri sarsamayan Polonyalı yıldız için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Takvim'de yer alan haberde sarı-lacivertli kurmaylar Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski ile bir görüşme yaptı.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Görüşmede "Ne bize ne de Szymanski'ye transfer teklifleriyle gelmeyin. Oyuncumuzun kafasının karışmasını istemiyoruz. Aklı sadece sahada olmalı. Sezon sonu geldiğinde oturur konuşuruz" ifadelerinin kullanıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Piekarsi'nin ciddi bir şekilde uyarıldığı belirtilirken Szymanski ile de teknik ekibin özel bir görüşme yaptığı da gelen haberler arasında yerini aldı.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Szymanski son 7 maçta gol atamazken sadece 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...

Polonyalı futbolcu Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçının devre arasında oyundan alınmış ve yerine giren Mert Hakan Yandaş maçı çeviren oyunculardan birisi olmuştu.

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