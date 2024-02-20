Fener 6'yı sever

Kanarya tam bir spor kulübü olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Fenerbahçe için bu hafta da oldukça keyifli geçti. Sarı-lacivertliler erkek ve kadınlarda tüm branşlarda çıktıkları mücadelelerden galip ayrıldı. Şampiyonluk yolunda erkek futbol takımı Çaykur Rize'yi yendi. Kadın takımı ise ALG Spor'u devirdi.

Potada erkek basketbol takımı, Anadolu Efes'i devirip Türkiye Kupası'nı kazandı. Kadınlar ise derbide Beşiktaş'ı mağlup etti. Voleybolda da kazanan taraf değişmedi. Fenerbahçe'nin erkek voleybolcuları Ziraat Bankkart'ı, kadınları ise Nilüfer Belediyespor'u set vermeden devirmeyi başardılar. Camia tüm branşlarda gelen zaferlerle büyük coşku yaşadı.