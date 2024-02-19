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Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında yaptığı hamleler 3 puanı getirdi. Deneyimli hocanın oyuna sürdüğü Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci gol attı. Mert Hakan Yandaş da Dzeko’nun kaydettiği golün asistini yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Rizespor deplasmanında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 3-1 kazandı ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

Bu geri dönüşte en büyük pay şüphesiz teknik direktör İsmail Kartal'ındı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

İlk yarıda sahada varlık gösteremeyen takımına mucizevi dokunuşlar yaparak oyunu ve skoru kendi lehine çeviren 62 yaşındaki teknik adam, adeta şapkadan tavşan çıkardı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

İkinci yarının hemen başında İrfan Can, Serdar Dursun ve Mert Hakan'ı sahaya süren İsmail Kartal, bu değişikliklerle üç puanı Fenerbahçe'ye kazandırdı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

Tecrübeli çalıştırıcı, daha önceki maçlarda hamleler yüzünden ağır eleştirilere maruz kalmıştı ancak Rize deplasmanındaki dokunuşları ve oyunu okumasıyla kendisine sert sözlerle yüklenenlere net bir cevap vermiş oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

Kartal'a Fenerbahçe taraftarları 'sihirbaz' demeye başladı.


Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

DEPLASMANDA DAHA İYİSİ YOK
Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçı da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de böyle bir seri yakalayan yok. Bu alanda sarı-lacivertliler ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

İkinci basamakta ise; dış sahada oynadıkları son 4 karşılaşmayı kazanan Alman devi Bayer Leverkusen ile İngiliz devi Manchester City var.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

RİZE'DE İLKİ YAŞADI
Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında üç puanı hanesine yazdırdı ancak bir ilki de beraberinde yaşadı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

Sarı-lacivertliler, bu sezon bir deplasman maçında ilk defa geriye düştü ancak kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!

Kanarya, evinde ise iki kez geriye düştüğü karşılaşmalarda üç puanı alamamıştı.

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