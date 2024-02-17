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Fenerbahçe'den maç sonrası Galatasaray'a gönderme: Zemini bahane etmedik!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan maç sonrası ezeli rakip Galatasaray'a flaş "zemin" göndermesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 23:56 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 00:01
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Fenerbahçe'den maç sonrası Galatasaray'a gönderme: Zemini bahane etmedik!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Ç. Rizespor'u 3-1 yenerek maç fazlasıyla lider oldu. Rize'de aralıksız yağan yağmur nedeniyle futbol oynamanın oldukça zorlaştığı Çaykur Didi Stadyumu'nun zemini ise çok konuşuldu.

Mücadele sonrası Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan ezeli rakip Galatasaray'a flaş bir gönderme geldi.

Kızılhan, maç sonrası yaptığı açıklamada "Yağmur bastırdı, zemin daha da ağırlaştı. Biz bunu hiçbir zaman diğer takımlar gibi bir pazarlık unsuru yapmadık, gündeme taşımadık, delikanlı gibi çıktık mücadele verdik, 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın o sözleri...

"Çok önemli 3 puanı hanemize yazdırdık. 90 dakika boyunca yağmur dinmedi, taraftar susmadı Takımımız ciddi mücadele verdi. Saha şartlarını gördük. Stadyum zeminleri hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'deki zeminlerin ne kadar kötü olduğu gün gibi aşikar. Sadece bu konuşuluyor son günlerde. Rizespor'un zeminin çok kötü olduğunu biliyorduk. Yağmur bastırdı, zemin daha da ağırlaştı. Biz bunu hiçbir zaman diğer takımlar gibi bir pazarlık unsuru yapmadık, gündeme taşımadık, delikanlı gibi çıktık mücadele verdik, 3 puanı aldık. Bundan sonra 12-13 hafta kaldı. Her hafta bir final olacak. TFF'nin özellikle stadyumlarla ilgili kararları yakından takip edeceğiz. Bundan daha kötü zemin olmaz. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak oynayacak. Bu, bu kadar basit. Bu akşam hep beraber izledik."

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HAKEM YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ!

Maçın hakemi Arda Kardeşler'in yönetimi hakkında da eleştirilerde bulunan Kızılhan şunları söyledi:

"Hakemin vermiş olduğu kararların çoğu rakip takım lehine. Verilen vermeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları, tamamen rakip takım lehine. Golden önce çok net bir şekilde Tadic'in omzuna basılıyor. Hiçbir reaksiyon yok. Szymanski'ye yapılan hareket kırmızı kart. Olacak iş değil. Arda Kardeşler'in Fenerbahçe'ye karşı yaptıkları çok net. Çok açık şekilde bellidir ki, Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden kurtulması gerekiyor."

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