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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: İki takım da delikanlı gibi oynadı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 21:48
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: İki takım da delikanlı gibi oynadı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın ekibini, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır sahaya, kötü zemine rağmen tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Futbol oynamaya çalıştık. Sonuçta ilk devre istediklerimizi yapamadık. Oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belirli bölümlerinde su birikintileri fazla olan yerlerinde oyuncularım matematiği algılayamadı. İyi bir görüntü sergileyemedik ve 1-0 geriye düştük. Buna adapte olabilecek, buna yatkın, maçı çevirebilecek oyuncuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik. İkili mücadelelerde öne geçtik, ikinci topları aldık ve golleri bulduk. Sonuçta biz kazandık. Bu sahada iyi futboldan ziyade iyi mücadele, iyi strateji gerekiyordu. İkinci yarı iyi mücadele ettik, iyi strateji koyduk."

"Rizespor'un hocasını ve futbolcularını tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Oyunu çirkinleştirmediler. Her iki takım oyuncularını ağır sahaya, kötü zemine rağmen futbol oynamaya çalıştıkları için tebrik ediyorum. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 puan çok önemliydi."

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