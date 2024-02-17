Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'dan zemin isyanı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin yıldızı Edin Dzeko zemin hakkında konuştu.

İŞTE DZEKO'NUN SÖZLERİ

Edin Dzeko: "Sanırım ilk yarıda oyunu anlayamadık. Bu zeminde futbol oynanamayacağını ilk yarıda anlayamadık. Saha çok ıslaktı, su doluydu. Golü de bu sebepten yedik. İlk yarı zordu. İkinci yarıda daha farklı bir oyun oynamamız gerektiğini anladık. Uzun toplar oynadık. Bu zeminde yerden pas yapmak pek mümkün değildi. Bunu anlayınca işler daha iyiye gitmeye başladı. Oyuna sonradan giren 3 oyuncu da oyuna enerji kattılar. Skoru değiştirdiler. Büyük takımlar işte böyle yapmalı. İşler yolunda gitmediği zaman böyle karakter koymalı."

"ZEMİNLER DAHA İYİ OLMASI LAZIM"

"Türkiye'de daha önceki maçlarda görmüştüm, evet. Zor şartlarda oynadık ama rakibimiz için de geçerliydi bu. Kaleciler için de çok zordu. Zeminlerin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolunun daha iyi olması için, Rizespor için de." dedi.

"KAYBEDİNCE UYUYAMIYORUM"

"Bu benim, karakterim bu, kaybetmeyi sevmiyorum. Her zaman kazanmak isterim. Kazanmayı severim. Fenerbahçe de böyle. Zor dönemler geçirdiği Fenerbahçe. Kazanınca eve mutlu dönüyorum. Kaybedince evden çıkmıyorum, uyuyamıyorum."