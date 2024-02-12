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Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından moraller bozuldu. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe'de bir diğer gelişme ise Ferdi Kadıoğlu konusunda yaşandı. Sarı-lacivertliler milli futbolcuya gelen ilgi karşısında bonservis bedelini belirledi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:08
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Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada liderlik Galatasaray'a geçti.

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

Sarı-lacivertlilerdeki sergilenen düşük performans ise dikkat çekti.

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

Teknik direktör İsmail Kartal ise maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

İSMAİL KARTAL: TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

"Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi."

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

"Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik. Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz."

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

"3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı." ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

FERDİ'NİN DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE!

Fenerbahçe'de bir diğer konu ise Ferdi Kadıoğlu'nun yükselen performansı ve dünya devlerinin transfer için sıraya girmesi oldu.

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

24 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda teklif yapılacağı bildirildi.

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

Fenerbahçe 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ferdi için en az 25-30 milyon Euro'luk gelir elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nu Real Madrid'in ardından Chelsea ve Manchester City de takibe aldı.

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