Fenerbahçe transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu için dünya devleri sıraya girdi!

"Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik. Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz."





"3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı." ifadelerinde bulundu.