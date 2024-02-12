Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.Corendon Alanyaspor ile dün oynanan karşılaşmaya ilk 11'de çıkan futbolcuların yenilenme yaptığı idmanın pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 15:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Corendon Alanyaspor ile dün oynanan karşılaşmaya ilk 11'de çıkan futbolcuların yenilenme yaptığı idmanın pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

DİĞER
'İşim olmaz, o defteri kapattım' demişti! Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay barıştı
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada hangi konular var?
Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in...
Kadıköy'den artık çıkış var!
ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 12 Şubat Pazartesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:15
Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 15:08
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 15:02
Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? 15:00
F.Bahçe'ye durmak yok! F.Bahçe'ye durmak yok! 14:57
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman? Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman? 14:56
Daha Eski
Biletler satışa çıktı! Biletler satışa çıktı! 14:09
Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray... Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray... 13:45
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! 13:43
Şampiyonlar Ligi'nin yeni topu açıklandı! Şampiyonlar Ligi'nin yeni topu açıklandı! 13:41
Uğur Çiftçi'den Yiğido ile dikkat çeken başarı! Uğur Çiftçi'den Yiğido ile dikkat çeken başarı! 13:17
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? 13:07