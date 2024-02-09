Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan gelen o haber teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 09:14
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Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Fenerbahçe bu sezon 3 kulvarda da iddialı bir şekilde mücadele ediyor.

Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Kanarya'da en önemli hedef ise uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna son vermek.

Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Bu doğrultuda sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arasında da kadrosuna flaş isimleri kattı.

Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Fenerbahçe'de kadroya katılan isimlerden birisi de İtalyan stoper Leonardo Bonucci oldu.

Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Futbolcunun transferi büyük yankı uyandırırken Bonucci kısa sürede yeni takımına çabuk uyum sağladı.

Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

İtalyan yıldızdan son olarak gelen o haber ise teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Fenerbahçe, Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ise kupada 11 başlayan Bonucci'nin yerine Pazar günü sahaya Djiku'yu sürecek.

Fenerbahçe'de Bonucci endişedi! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Sebebi ise; İtalyan yıldızın saha zemininden dolayı baldır ağrısı yaşaması.

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