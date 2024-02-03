DİĞER
Karar değiştirdi
Kent, önceki gün Lazio için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gitti. Ancak yıldız oyuncu kulüpler her konuda anlaşmışken bir anda teklifi kabul etmedi. Bu durum hakkında İtalyan basınına konuşan Luca Terraneo, "F.Bahçe'yle her konuda anlaşmıştık. Ancak oyuncu son anda vazgeçti. Transferin gerçekleşmemesi tamamen Kent'le alakalı" dedi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.