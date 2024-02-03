Haberler Fenerbahçe Karar değiştirdi

Karar değiştirdi

Kent, önceki gün Lazio için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gitti. Ancak yıldız oyuncu kulüpler her konuda anlaşmışken bir anda teklifi kabul etmedi. Bu durum hakkında İtalyan basınına konuşan Luca Terraneo, "F.Bahçe'yle her konuda anlaşmıştık. Ancak oyuncu son anda vazgeçti. Transferin gerçekleşmemesi tamamen Kent'le alakalı" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Karar değiştirdi
Kent, önceki gün Lazio için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gitti. Ancak yıldız oyuncu kulüpler her konuda anlaşmışken bir anda teklifi kabul etmedi. Bu durum hakkında İtalyan basınına konuşan Luca Terraneo, "F.Bahçe'yle her konuda anlaşmıştık. Ancak oyuncu son anda vazgeçti. Transferin gerçekleşmemesi tamamen Kent'le alakalı" dedi.
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