İsmail Yüksek: Her maç final artık

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail'in açıklamaları...

"Zor bir deplasmanda, iyi bir takıma karşı mücadele ettik. Galip gelmek çok güzel oldu. Çok önemli bir virajdı. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Artık ligin boyu azalıyor. Artık final maçlarına giriyoruz. Her maç final artık.

"KİŞİLER DEĞİL,ARMA ÖNEMLİ"

"Çok değerli, çok tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bundan sonra kimin oynayacağı önemli değil, önemli olan arma. Herkes bu arma için mücadele edecek."

"MÜKEMMEL STADYUMLARA SAHİBİZ AMA..."

"Zeminlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mükemmel stadyumlara sahibiz ama zemin konusunda aynı şeyi söylemeyeceğim. Bakımları daha iyi olursa, izleyenlere daha güzel futbol izletebilir bu ülke."