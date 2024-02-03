FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Ryan Kent'e rest!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ederken sarı-lacivertlilerde geleceği yılan hikayesine dönen Ryan Kent'e yönetimden rest geldi. İşte o sözler...
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SÜPER LİG'DEN 7 TAKIMDAN RESMİ TEKLİF GELDİ
Süper Lig'den tam 7 takımdan resmi teklif alan Fenerbahçeli oyuncu, bunların hiçbirine olumlu yanıt vermedi.
Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Türkiye Ligi gibi seçenekleri kalan Kent'in, Fenerbahçe ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ryan Kent yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.
Fakat futbolcu kadroya katılan diğer yıldızların ardından forma şansı bulmakta zorlanıyor.
İsmail Kartal yönetiminde kadroda kendisine yeterli forma şansı bulamayan oyuncunun geleceği ise büyük merak konusu haline geldi.
Bu doğrultuda oyuncuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
Futbolcunun transferde pek çok takımın listesinde yer aldığı aktarılıyor.
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