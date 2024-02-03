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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Ryan Kent'e rest!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ederken sarı-lacivertlilerde geleceği yılan hikayesine dönen Ryan Kent'e yönetimden rest geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme rest!

Fenerbahçe'nin opsiyonlu kiralık transferi için Lazio ile her konuda anlaşma sağladığı, hatta belgelerini dahi imzaladığı Ryan Kent, son anda çark edip gitmeyi kabul etmemişti.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme rest!

Sabah'ın haberine göre alacaklarını gerekçe gösteren İngiliz futbolcunun tavrı, yönetimi kızdırdı. Kadroya giremeyen ve taliplerini sürekli reddeden 27 yaşındaki oyuncuya rest çekildi. Yönetimin futbolcuya, "Ya kulüp bulacaksın ya da lisansını çıkarmayacağız!" dediği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme rest!

Sarı-lacivertli kurmaylar, görüştükleri tecrübeli sol kanada bundan sonra alacağı teklifleri kabul etmesini, aksi takdirde kadro dışı bırakılarak lisansının çıkarılmayacağını bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme rest!

SÜPER LİG'DEN 7 TAKIMDAN RESMİ TEKLİF GELDİ

Süper Lig'den tam 7 takımdan resmi teklif alan Fenerbahçeli oyuncu, bunların hiçbirine olumlu yanıt vermedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme rest!

Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Türkiye Ligi gibi seçenekleri kalan Kent'in, Fenerbahçe ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme rest!

Ryan Kent yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme rest!

Fakat futbolcu kadroya katılan diğer yıldızların ardından forma şansı bulmakta zorlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme rest!

İsmail Kartal yönetiminde kadroda kendisine yeterli forma şansı bulamayan oyuncunun geleceği ise büyük merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme rest!

Bu doğrultuda oyuncuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

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