Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder'den dikkat çeken Çağlar Söyüncü sözleri!

Cengiz Ünder'den dikkat çeken Çağlar Söyüncü sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelede Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Cengiz Ünder maçın ardından konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 21:19
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Cengiz Ünder'den dikkat çeken Çağlar Söyüncü sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelede Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Cengiz Ünder maçın ardından konuştu.

İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI:

Daha önce de söylediğim gibi, kendimi iyi hissediyorum. Sürekli gol pozisyonuna giriyorum ve bunları değerlendiriyorum. Gün geçtikte güçleniyorum. Çağlar geldikten sonra iç sahada 2 gol attım ve bugün 1 gol attım. Umarım böyle devam eder.

Çağlar geldiği için çok mutluyum. Bazen hale şaşırıyorum aynı takımda olduğumuza. Umarım kariyerimizin sonuna kadar birlikte oynarız. İkimiz için de hayırlısı olsun.

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