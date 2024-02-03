Cengiz Ünder'den dikkat çeken Çağlar Söyüncü sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelede Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Cengiz Ünder maçın ardından konuştu.

İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI:

Daha önce de söylediğim gibi, kendimi iyi hissediyorum. Sürekli gol pozisyonuna giriyorum ve bunları değerlendiriyorum. Gün geçtikte güçleniyorum. Çağlar geldikten sonra iç sahada 2 gol attım ve bugün 1 gol attım. Umarım böyle devam eder.

Çağlar geldiği için çok mutluyum. Bazen hale şaşırıyorum aynı takımda olduğumuza. Umarım kariyerimizin sonuna kadar birlikte oynarız. İkimiz için de hayırlısı olsun.