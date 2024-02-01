TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminde yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismine Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Futbolcular teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu maçın hazırlıklarını titizlikle yürütüyor.
Ligin lideri, devre arası transfer çalışmalarına da hız verdi.
Bu kapsamda Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü ile defans ve orta alan güçlendirildi.
Kadro şişkinliğinin azaltılması doğrultusunda Umut Nayir, Samet Akaydın, Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo ile de yollar ayrıldı.
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli takımda bir isimle daha vedalaşılabilir. İşte detaylar...
RİZESPOR'UN MERT HAKAN ISRARI
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Mert Hakan Yandaş'ı bonservisiyle birlikte transfer etmek için Fenerbahçe ile temas kurduğu belirlendi.
Sarı-Lacivertli yöneticilerin transfere sıcak baktığı ve Rizesporlu kurmayların da Mert Hakan'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Bu sezon Kanarya'da 15 maça çıkan Yandaş, 1 gol - 4 asist üretti ve 589 dakika sahada kaldı.
29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
Mert Hakan'ın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...
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