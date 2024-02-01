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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminde yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismine Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 11:07
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'la aynı puanda olmasına karşın, averaj farkıyla liderliğini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Futbolcular teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu maçın hazırlıklarını titizlikle yürütüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Ligin lideri, devre arası transfer çalışmalarına da hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Bu kapsamda Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü ile defans ve orta alan güçlendirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Kadro şişkinliğinin azaltılması doğrultusunda Umut Nayir, Samet Akaydın, Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo ile de yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli takımda bir isimle daha vedalaşılabilir. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

RİZESPOR'UN MERT HAKAN ISRARI

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Mert Hakan Yandaş'ı bonservisiyle birlikte transfer etmek için Fenerbahçe ile temas kurduğu belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Sarı-Lacivertli yöneticilerin transfere sıcak baktığı ve Rizesporlu kurmayların da Mert Hakan'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Bu sezon Kanarya'da 15 maça çıkan Yandaş, 1 gol - 4 asist üretti ve 589 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

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