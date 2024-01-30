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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon gösterilen etkili performansın mimarlarından biri de Sebastian Szymanski oldu. Sezon başında Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı futbolcunun adı Tottenham ile anılırken, bir başka dev kulüp daha yıldız oyuncuya talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 10:54
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle ses getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Kanarya; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızla sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusunu 9.75 milyon Euro karşılığında transfer etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla ise 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla sergilediği oyunla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Tottenham'ın talip olduğu Polonyalı yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

ARSENAL DE TALİP OLDU

İngiliz basını, Tottenham'ın ardından Arsenal'in de Sebastian Szymanski'yi istediğini yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Haberde Tottenham'ın Szymanski için 35 milyon Euro teklif etmeyi planladığı yazılırken, Arsenal'in yıldız oyuncuyu Tottenham'ın elinden almak için bir hamle yapmayı düşündüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

NAPOLI VE REAL SOCIEDAD'IN DA LİSTESİNDE

Haberde ayrıca Arsenal ve Tottenham'ın yanı sıra Napoli ve Real Sociedad'ın da Polonyalı futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

24 yaşındaki oyuncu, 12 gol ve 14 asistlik bir performansıyla 26 gole doğrudan katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...

Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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