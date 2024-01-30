FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon gösterilen etkili performansın mimarlarından biri de Sebastian Szymanski oldu. Sezon başında Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı futbolcunun adı Tottenham ile anılırken, bir başka dev kulüp daha yıldız oyuncuya talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.
Sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusunu 9.75 milyon Euro karşılığında transfer etti.
Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla ise 4 yıllık sözleşme imzaladı.
24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla sergilediği oyunla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.
Tottenham'ın talip olduğu Polonyalı yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ARSENAL DE TALİP OLDU
İngiliz basını, Tottenham'ın ardından Arsenal'in de Sebastian Szymanski'yi istediğini yazdı.
Haberde Tottenham'ın Szymanski için 35 milyon Euro teklif etmeyi planladığı yazılırken, Arsenal'in yıldız oyuncuyu Tottenham'ın elinden almak için bir hamle yapmayı düşündüğü kaydedildi.
NAPOLI VE REAL SOCIEDAD'IN DA LİSTESİNDE
Haberde ayrıca Arsenal ve Tottenham'ın yanı sıra Napoli ve Real Sociedad'ın da Polonyalı futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı.
24 yaşındaki oyuncu, 12 gol ve 14 asistlik bir performansıyla 26 gole doğrudan katkıda bulundu.
Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Polonyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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