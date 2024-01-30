Fenerbahçe Alagöz Holding 95-71 DVTK HUN-Therm (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 14'üncü ve son hafta maçında Macaristan temsilcisi DVTK HUN-Therm takımını 95-71 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 25 sayıyla Emma Meesseman oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, grubunu lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Yasmina Alcaraz, Blaz Zupancic, Mihkel Manniste

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 2, Alperi Onar 9, Meesseman 25, Anderson 9, Milic 10, McBride 20, Collier 16, Laksa 4, Lekovic

DVTK HUN-THERM: Tyra Aho, Charles 16, Kanyasi 6, Nina Aho 7, Lelik 19, Tadic 10, Grigalauskyte 2, Jovanovic 11, Tenyer, Veg-Dudas

1'İNCİ PERİYOT: 35-16

DEVRE: 55-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-41