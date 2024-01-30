Haberler Fenerbahçe ASVEL 73-83 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

ASVEL 73-83 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 24. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Fransız ekibi ASVEL'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 83-73'lük skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 23:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 00:16
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ASVEL 73-83 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 24'üncü hafta karşılaşmasında Fransız ekibi LDLC Asvel'i deplasmanda 83-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 15'inci galibiyetini elde ederken, Fransız ekibi ise 19'uncu mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekipte 26 sayı kaydeden Mike Scott karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley mücadeleyi 24 sayıyla tamamladı.

Ldlc Arena'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Paris Lee, Edwin Jackson, David Lighty, Deshaun Thomas ve Youssoupha Fall ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe'nin ilk 5'i ise Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Amine Noua, Georgios Papagiannis ve Sertaç Şanlı'dan oluştu. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümünde ev sahibi ekip Fall ile etkili olurken; Fenerbahçe, Calathes ile hücumda sayılar üretti. Bu bölümü sarı-lacivertli ekip, 9-8 önde geçti. Bu dakikanın ardından iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanınca son 2 dakikaya ev sahibi ekip, 12-11 önde girdi. Son bölümde kenardan gelen Motley'i pota altında etkili kullanarak sayılar üreten Fenerbahçe'ye, ev sahibi ekip Scott'tan bulduğu sayılarla cevap verdi ve ilk periyodu Asvel 18-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Asvel, hücum ribaundları sonrasında bulduğu ekstra sayılara devam edince periyodun bitimine 6.49 kala farkı 9'a kadar çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 27-18. Hücumda Scott'tan bulduğu sayılara devam eden ev sahibi ekibe, sarı-lacivertliler Scottie Wilbekin ile cevap verdi. İlk yarının son 1.55'lik bölümüne ev sahibi ekip, 41-32 önde girdi. Son bölümde Fenerbahçe, Motley ve Wilbekin'den bulduğu sayılarla farkı eritse de ilk yarıyı Fransız ekibi, 42-39 önde kapattı.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe, Wilbekin'den bulduğu üç sayılık isabetle önce skoru eşitledi, ardından ise Motley'in sayısıyla öne geçti: 42-44. İyi savunma yapmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 4.48 kala Wilbekin'den bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 6'ya kadar çıkardı: 47-53. Kalan bölümde hücumda sayı bulmakta zorlanmayan Fenerbahçe, farkı daha da açarak son periyoda 67-56 önde girdi.

Son periyodun ilk 3 dakikalık bölümünde sarı-lacivertli ekip, sayı üretemedi. Bu periyottaki ilk sayılarını karşılaşmanın bitimine 6.59 kala Noua ile bulan Fenerbahçe, iyi savunma yaparak farkın azalmasını engelledi: 59-69. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe Beko, parkeden 83-73 galip ayrıldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: ASVEL 18-16 Fenerbahçe Beko

2. Periyot sonucu: ASVEL 42-39 Fenerbahçe Beko

3. Periyot sonucu: ASVEL 56-67 Fenerbahçe Beko

4. Periyot sonucu: ASVEL 73-83 Fenerbahçe Beko

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