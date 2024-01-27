Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Umut Nayir'in ayrılığı sonrasında yerli forvet arayışları başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, milli golcü Bertuğ Yıldırım için Rennes'in kapısını çaldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hareketli geçiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

Sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

Kanarya'da bazı isimler de kiralık olarak gönderildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

Samet Akaydin Panathinaikos'a kiralanırken, Umut Nayir de sezon sonuna kadar Pendikspor'un yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

Takvim'in haberine göre Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralanmasının ardından santrfor mevkine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes'in kapısını çaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Rennes, 21 yaşındaki genç golcünün daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istemesi nedeniyle bu teklife sıcak bakmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

Rennes yetkililerinin Bertuğ'un Dzeko ve Batshuayi'nin olduğu bir ortamda fazla şans bulmasının mümkün olamayacağını dile getirdikleri bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

Ancak görüşmelerin kesilmediği de gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

Bertuğ'un Rennes ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

21 yaşında ve 1.91 boyunda olan Bertuğ Yıldırım 18 maçta formasını giydiği Rennes ile 1 gol attı. Toplamda 595 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

5 milyon Euro piyasa değeri olan Bertuğ Yıldırım 3 kez giydiği A Milli Takım formasıyla 2 gole imza atmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım Sürprizi!

Bertuğ, sezon başında Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olmuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...
SON DAKİKA I ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı!
G.Saray'da karar verildi! Transfer ve 40 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu!
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı!
İstanbul namaz vakitleri 27 Ocak 2024
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Londra'da gol sesi çıkmadı! Londra'da gol sesi çıkmadı! 01:06
Londra'da gol sesi çıkmadı! Londra'da gol sesi çıkmadı! 01:05
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02
Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı 00:13
Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! 00:13
Daha Eski
F.Bahçe'den Aboubakar bombası! F.Bahçe'den Aboubakar bombası! 00:12
Trabzonspor Filip Benkovic açıklaması! Sakatlığı... Trabzonspor Filip Benkovic açıklaması! Sakatlığı... 00:12
Lascelles'e transferiyle ilgili resmi açıklama geldi! Lascelles'e transferiyle ilgili resmi açıklama geldi! 00:12
Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir sözleri! "Ayrılık..." Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir sözleri! "Ayrılık..." 00:12
Kent veda ediyor! Anlaşma sağlandı Kent veda ediyor! Anlaşma sağlandı 00:12
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! 00:12