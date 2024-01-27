Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 20:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan PSG çıkarması! 2 yıldız birden geliyor...
Başkan Erdoğan'dan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar
Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin A.Gücü 11'i
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı
Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin A.Gücü 11'i
MEB bursluluk sınavı 2024 BAŞVURU TARİHİ
Açıköğretim final sınavı sonuçları açıklandı mı?
15 tatil UZADI MI?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Emlakjet evinde Bursaspor'u devirdi! Beşiktaş Emlakjet evinde Bursaspor'u devirdi! 20:46
Bayern kazandı! Zirve takibini sürdürdü Bayern kazandı! Zirve takibini sürdürdü 20:42
F.Bahçe Ankaragücü maçına hazır! F.Bahçe Ankaragücü maçına hazır! 20:26
Arda'lı Real Madrid hata yapmadı Arda'lı Real Madrid hata yapmadı 20:17
Süper Lig ekibi Burak Yılmaz'ı resmen duyurdu! Süper Lig ekibi Burak Yılmaz'ı resmen duyurdu! 20:01
Yunus Akgün attı Leicester turladı Yunus Akgün attı Leicester turladı 20:01
Daha Eski
Tuchel'den flaş Boey sözleri! Transfer... Tuchel'den flaş Boey sözleri! Transfer... 19:37
Altay siftah peşinde! Altay siftah peşinde! 17:12
G.Saray Ekmas uzatmada kazandı! G.Saray Ekmas uzatmada kazandı! 17:13
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 17:57
Çorum FK ile Göztepe yenişemedi! Çorum FK ile Göztepe yenişemedi! 18:06
A. Demirspor - Hatayspor | CANLI A. Demirspor - Hatayspor | CANLI 18:10