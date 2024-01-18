Haberler Fenerbahçe Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Adanaspor'u 6-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi değerlendirirken sarı-lacivertli takımda forma giyen o isme dikkat çekti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:09
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Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - KIŞ LASTİĞİNE GEÇMEK GİBİ BİR ŞEY

Sezonun ilk yarısında lig-Avrupa trafiğinde ideal 11'inden vazgeçmeyen ve garantiye kaçan İsmail Kartal, 2024'e farklı bir kafayla başladı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

Adanaspor sınavında elbette B kadro oynayacaktı ancak öncesinde İstanbulspor maçıyla başlayan rotasyon, Gaziantep'teki çift santrfor denemesi ve oyunculara planlanmış bir süre dağılımı, bir teknik adam için önemli artılar.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

Bir gün önce 1. Lig'in lideri Eyüpspor, Beşiktaş kalesine isabetli şut atamamıştı. Aynı ligde 18 maçta 10 mağlubiyeti olan Adanaspor, Kadıköy'de çok kolay çözüldü.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

İki lig arasında kalite farkı var ancak maç devamlılığı olmayan ev sahibinin kadrosu karşısında bile fizik ve koşuda ezildiler. Adana şehri, iki takımının da dün akşam kupaya vedasını izledi.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

Gözler elbette yeni transferler Bonucci ve Krunic'teydi. F.Bahçe için ara transferde bu isimler adeta kış lastiğine geçmek gibi...

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

Bonucci'nin profesyonelliği örnek alınmalı. Kolay bir rakip karşısında bile müthiş konsantrasyon ve önemli silahı uzun toplarıyla sahadaydı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

Krunic'in maç eksiği var. Temposunu yükselttiği takdirde İsmail ile arasındaki tecrübe farkını ve oyunu okuma avantajını ortaya koyar.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

Emre Mor'u top ayağındayken izlemek keyif ama frekansı bir türlü tutmayan paslarıyla bir de valizi toplama telaşındaydı. Her çiçek her pencerede açmıyor vakası işte.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

"Dzeko gibi golcünün yedeği Batshuayi olmalı"nın pratiği, Kartal'ın en büyük lüksü.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

Avrupa sınavlarının ardından Belçikalı, 4 golle aynı tabelayı yapmış Cengiz Ünder'in yanına ismini yazdırdı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!

Nefis gole imza atan Lincoln'ün kalitesiyle bu takımda kalması lazım. Sadece sol bek olarak değil elbette…

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