Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Adanaspor maçını yorumladı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Adanaspor'u 6-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi değerlendirirken sarı-lacivertli takımda forma giyen o isme dikkat çekti. (FB spor haberleri)
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İki lig arasında kalite farkı var ancak maç devamlılığı olmayan ev sahibinin kadrosu karşısında bile fizik ve koşuda ezildiler. Adana şehri, iki takımının da dün akşam kupaya vedasını izledi.
Gözler elbette yeni transferler Bonucci ve Krunic'teydi. F.Bahçe için ara transferde bu isimler adeta kış lastiğine geçmek gibi...
Bonucci'nin profesyonelliği örnek alınmalı. Kolay bir rakip karşısında bile müthiş konsantrasyon ve önemli silahı uzun toplarıyla sahadaydı.
Krunic'in maç eksiği var. Temposunu yükselttiği takdirde İsmail ile arasındaki tecrübe farkını ve oyunu okuma avantajını ortaya koyar.
Emre Mor'u top ayağındayken izlemek keyif ama frekansı bir türlü tutmayan paslarıyla bir de valizi toplama telaşındaydı. Her çiçek her pencerede açmıyor vakası işte.
"Dzeko gibi golcünün yedeği Batshuayi olmalı"nın pratiği, Kartal'ın en büyük lüksü.
Avrupa sınavlarının ardından Belçikalı, 4 golle aynı tabelayı yapmış Cengiz Ünder'in yanına ismini yazdırdı.
Nefis gole imza atan Lincoln'ün kalitesiyle bu takımda kalması lazım. Sadece sol bek olarak değil elbette…
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