FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya
Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde. Son olarak A Milli orta saha İsmail Yüksek'e flaş bir talip çıktı. Takımdaki geleceği merak edilen İsmail Yüksek için Fransa Ligue 1 ekibi devreye girdi. Sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yapıldı. İşte detaylar...(fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katarak sükse uyandıran Fenerbahçe'de Umut Nayir, Pendikspor'a kiralandı.
Gidecek ve gelecek isimler üzerinde çalışan sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
FRANSA'DAN TALİBİ ÇIKTI!
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Lyon, İsmail Yüksek'i listesine aldı.
Nemanja Matic transferinde istediği aşamayı kaydedemeyen Fransa Ligue 1 ekibinin rotayı Fenerbahçeli yıldıza çevirdiği kaydedildi.
TEKLİF YAPILDI!
İsmail Yüksek transferinde harekete geçen Lyon'un Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.
Fransız ekibinin A Milli yıldız için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptığı ifade edildi.
Bu teklifin 8 milyon euro artı bonuslar olduğu öne sürüldü.
Bu sezon Fenerbahçe'de 28 resmi maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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