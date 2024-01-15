Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde. Son olarak A Milli orta saha İsmail Yüksek'e flaş bir talip çıktı. Takımdaki geleceği merak edilen İsmail Yüksek için Fransa Ligue 1 ekibi devreye girdi. Sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yapıldı. İşte detaylar...(fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 22:49
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BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek'e sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Transferin hızlı takımı sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hamleler yapılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katarak sükse uyandıran Fenerbahçe'de Umut Nayir, Pendikspor'a kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Gidecek ve gelecek isimler üzerinde çalışan sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

FRANSA'DAN TALİBİ ÇIKTI!
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Lyon, İsmail Yüksek'i listesine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Nemanja Matic transferinde istediği aşamayı kaydedemeyen Fransa Ligue 1 ekibinin rotayı Fenerbahçeli yıldıza çevirdiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

TEKLİF YAPILDI!
İsmail Yüksek transferinde harekete geçen Lyon'un Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Fransız ekibinin A Milli yıldız için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Bu teklifin 8 milyon euro artı bonuslar olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Bu sezon Fenerbahçe'de 28 resmi maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! İsmail Yüksek Fransa'ya

Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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