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FENERBAHÇE TRANSFER: Panathinaikos Samet Akaydın'ı resmen açıkladı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe beklentilerin altında kalan Samet Akaydın, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'a sezon sonuna kadar kiralandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 13:01 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 13:11
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FENERBAHÇE TRANSFER: Panathinaikos Samet Akaydın'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Kadrosuna Bonucci ve Krunic'i dahil eden sarı-lacivertlilerde ayrılıklar devam edecek gibi duruyor.

İLK AYRILIK SAMET OLDU

Fenerbahçe ile bu sezon 11 karşılaşmada görev alan Samet Akaydın, Fatih Terim'in görev aldığı Panathinaikos'a sezon sonuna kadar kiralandı.

SAMET AKAYDIN NE DEMİŞTİ?

Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum.

Bu transferde Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız" şeklinde konuşmuştu.

Yunan ekibi bu transferi resmi sitesinden duyurdu.

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