Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Krunic ve Bonucci transferlerinin ardından 8+3 kuralı için yerli oyuncuların kim olacağı merak konusu oldu. İsmail Kartal bu noktada kararını verdi. İşte sarı-lacivertlilerde Kartal'ın sahaya süreceği 3 futbolcu.... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 13:37
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi...

Fenerbahçe'de özellikle altı numaraya Rade Krunic'in gelişiyle ilk 11'de de gelecek maçlarda değişiklikler olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi...

Yaz döneminde çok istediği tecrübeli ismin devre arasında gelişi ile Teknik Direktör İsmail Kartal'ın eli güçlenirken, sarı-lacivertlilerde görmeye alışılan kadrodan farklı bir 11 sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi...

Sezonun geride kalan kısmının büyük bölümünde merkez orta sahada şans bulan İsmail Yüksek-Fred ikilisinin yerinde artık Krunic ve Fred olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi...

Milliyet'te yer alan haberde yeni üçüncü yerli ismin kim olduğu merakla beklenirken, Mert Müldür performansıyla buna en güzel cevabı verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi...

Osayi'nin Afrika Kupası'na gitmesinin ardından İstanbulspor ve Tümosan Konyaspor maçlarında ilk 11'de şans buldu sarı-lacivertli futbolcu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi...

İstanbulspor karşısında asist yapan Müldür, 7-1 kazanılan Konya mücadelesinde de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış ve kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını göstermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi...

Sarı-lacivertli takımda şu anda bakıldığında Ferdi Kadıoğlu ve İrcan Can Kahveci'nin ilk 11'deki yeri garanti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi...

İki milli futbolcu da İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında. Tecrübeli teknik adam yeni isimlerin forma giymeye başlamasının ardından sağ bekte Mert Müldür'ü görevlendirecek, altı numara İsmail Yüksek ise yedek kulübesine çekilecek.

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