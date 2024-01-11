Yeni savaşçı Kadıköy'de

Fenerbahçe bir süredir peşinde koştuğu Leonardo Bonucci'nin transferini bitirdi ve oyuncu dün İstanbul'a geldi. 36 yaşındaki oyuncu dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Kulüp yetkililerinin karşıladığı İtalyan yıldız, daha sonra havalimanından özel bir araçla ayrılarak Fenerbahçe-Konyaspor maçını takip etmek için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı. Takım elbisesiyle dikkat çeken Bonucci, Kadıköy'de taraftarların alkışlarıyla karşılandı. Ara transfer döneminde kadroya katılan ilk isim olan oyuncu kendisine gösterilen ilgiye aynı şekilde karşılık verdi.

F.BAHÇE DUYURDU

Sezon başında bedelsiz şekilde transfer olduğu Union Berlin'den ayrılma kararını veren Bonucci, Alman ekibinden bonservisini aldı ve Fenerbahçe'ye de bedelsiz olarak transfer oldu. Tecrübeli stoperin transferiyle ilgili olarak, Fenerbahçe Kulübü dün, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır" açıklaması yaptı. Leonardo Bonucci bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli ekiple resmi sözleşme imzalayacak.

KİMDİR?

1 Mayıs 1987'de doğan İtalyan savunmacı futbola Viterbese Giovanili takımında başladı ve daha sonra İnter U19'a transfer oldu. Sırasıyla Treviso, AC Pisa, Genoa ve Bari formaları giyen Bonucci 2010 yılında yıldızının parladığı Juventus'a transfer oldu. Uzun süre Torino ekibinde forma giydikten sonra 2017-2018 yılında 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu ancak 2018-2019 sezonunun başında 35 milyon Euro karşılığında tekrar Juventus'a geri döndü. Sezon başında da Union Berlin'in yolunu tuttu.

NE KADAR ALACAK?

Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan Bonucci, sarı-lacivertlilerden yarım sezon için 1.3 milyon Euro kazanacak. Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Sözleşmesinin uzaması durumunda gelecek sezon 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.

MOURINHO'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

Juventus'ta adını efsaneler arasına adını yazdıran Leonardo Bonucci, dünya futbolunun en iyi savunmacıları arasında gösteriliyor. Jose Mourinho da çok beğendiği oyuncuyla ilgili olarak, "Bonucci ve Chiellini, Harvard Üniversitesi'nde 'nasıl merkez defans oyuncusu olunur' dersi verebilir. Fantastik... Kesinlikle fantastik." ifadelerini kullanmıştı.

36 yaşındaki futbolcu, İtalya Milli Takımı formasını 121 kez giyip, 8 gol attı.