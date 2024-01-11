Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Maçta hakem için konuşulacak fazla bir şey yok. Fenerbahçe'nin penaltısında pozisyon net penaltı. Ama ofsayt var mı? 10 dakika baktılar. Öyle bir ofsayt mı değil mi pozisyonu değil ama uymak zorunda kalıyorsunuz Serdar Aziz'in bir pozisyonu var net sarı, kırmızı verse bir şey diyebilir misiniz? Ama Serdar böyle kontrolsüz bir adam. Onun için Fenerbahçe acilen, yıldırım hızıyla Bonucci'yi transferin 1. gününde İstanbul'a indirdi.