Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 7-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Konyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 08:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – ÇOK FARKLI

Bu sene ligde çok şey sezon başında belli oldu. En üstte iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray, ortadakiler ve en alttakiler. Bu hafta ligin ilk yarısı bitiyor. Artık en alttakiler de yavaş yavaş belli olmaya başlayacak herhalde. Çünkü o kadar kötü bir futbol ekonomisine sahibiz ki bu işler gittikçe daha da açılacak ve Süper Lig çok zevksiz bir hale gelecek. Oynatın bakalım Fenerbahçe ile Galatasaray'ı bir sezonda 8 defa bıkarsınız. 2 defa oynatın herkes keyif alır. Bunun kötülüğünü meşhur play-off sezonunda gördük.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Öyle bir sistem kurulmalı ki aşağıdakileri yukarı çekeceksin. Bizim sistem yukarıdakileri daha yukarı alıyor alttakiler de dibe vurduruyor. Bu skorları Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başka maçlarında daha çok görürüz. Dün Konya ne defans yaptı ne hücum yaptı. İnsan hiç olmazsa birinden birini iyi yapar. Fenerbahçe hiç zorlanmadı. Kaptırdıkları toplara hemen pres yaptılar. Çabuk geri kazandılar. Fazla enerji harcamadan tekrar rakibin üzerine gidip gol yağdırdılar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Şöyle baktığınız zaman eğer bu iki takım tam kadrolarıyla çıkarlarsa rakiplerinin pek şansı yok gözüküyor. Hani diyoruz ya "Maç oynanmadan kazanılmaz", bizde kazanılır gibi oluyor. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe göze hoş gelen işler yaptı. Verkaçlar, indirmeler, bindirmeler. Kaliteli goller atıldı. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle ve skor sebebiyle tempo biraz düştü ama yine skor arttı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Maçta hakem için konuşulacak fazla bir şey yok. Fenerbahçe'nin penaltısında pozisyon net penaltı. Ama ofsayt var mı? 10 dakika baktılar. Öyle bir ofsayt mı değil mi pozisyonu değil ama uymak zorunda kalıyorsunuz Serdar Aziz'in bir pozisyonu var net sarı, kırmızı verse bir şey diyebilir misiniz? Ama Serdar böyle kontrolsüz bir adam. Onun için Fenerbahçe acilen, yıldırım hızıyla Bonucci'yi transferin 1. gününde İstanbul'a indirdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – İKİ KOMUTAN

"Zembereğinden boşalmış" derler ya, öylesine hırsla, arzuyla ve istekle gittiler Konyaspor'un üstüne. İsmail Kartal'ın dokunuşları vardı ilk on birde... Tadic yedekti mesela. Cengiz Ünder yoktu sahaya çıkanlarda.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Hemen mırıldanmalar başladı taraftar arasında. İki komutan ile hükmettiler maça, tüm soruların cevabını verdiler. Fred, takımın çehresini, oyunun hızını değiştiren düzelten mükemmelliği ile yönetti maçı. Her şeyin başında, peşinde O vardı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Sonrasında Szymanski, iki asist – bir golle "ipi" çekti. Tribünlerin ayağa kaldırıp, rakibin umutlarını yok etti. Her hatanın peşine düşen "kurt sürüsü" gibi iştahlı oynuyorlardı. Ne "Fark açıldı" diyerek koşmaktan sakınan vardı sahada, ne de "Nasıl olsa galibiz, idare edelim" diyen...

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

İrfan mı, Cengiz mi? Maç öncesinde en çok tartışılan durumdu. İsmail Kartal İrfan'ı yazdı tahtaya. Maçları oyuncu üzerinden tartışanlar "fatura" sohbetlerine girdiler. İrfan Can'ın orta saha özellikleri, sadece gol atan – asist yapandan çıkıp, bek kovalayıp, pozisyon alan olması, bu bakış açısının değerlendirmeleri arasında değil. Normaldir böyle düşünmeleri.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Beş farkla biten ilk yarının ardından Dzeko ve Szymanski'nin "koruma bölgesine" çekilmesi, çift santrafora dönülmesi, ardından Kadıköy'ün tekrar Tadic ve Cengiz'e kavuşması gecenin keyfinin perçinlenmesiydi. 7-1 biten maçtan sonra hakem yorumu yapılır mı?

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe ilk golü VAR'ın verdirdiği penaltıyla attı. O kadar açık, süzülebilir bir pozisyondu ki, Kadir Sağlam'ın "ekran kararını" beklemesi inanılmaz. İki durum var burada; ya Kadir Sağlam'ın hakemliği tartışılır, ya da Fenerbahçe maçlarını yönetenlere "VAR'ın dediğini yap" denmiş. Her hafta tuz kokar mı? İnanılacak gibi değil.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

EMRE BOL – FRED ETKİSİ

Kelebek etkisi" bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Fenerbahçe'de de Fred etkisi var! Önündekini, arkasındakini, sağındaki, solundaki herkesi bambaşka seviyeye çekiyor. Onun sahada olmasıyla her oyuncu daha rahat hareket ediyor, istediklerini sahaya yansıtacak zamanı oluyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Rakipten sadece top çalmıyor Fred, zaman çalıyor zaman… "Acaba olur mu dediğimiz?" Mert Müldür'ü gördünüz mü? İnanın o bile kendine geldi. Kimse Osayi- Samuel'i aramadı bile.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Fred varken… İrfancan çarpı 2 Szymanski çarpı 2 Mert Müldür çarpı 4 Dzeko çarpı 3 oluyor. Aman yanlış anlamayın. Kesinlikle abartmıyorum. Rakibin kolunu, kanadını kıran bir isim Fred… Sezon başından bu yana hep, "ilk 11 sözleşmeli Tadiç" olmadan nasıl bir Fenerbahçe olacağını merak ediyordum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Dün gece King'in performansı bence iyiydi. İsmail Kartal zaman zaman bu değişikliği, "başka oyuncularda da olmak üzere" yapabilir. Mesela iki kanatta da oynayabilen Cengiz'i, İrfancan'la beraber sahada görmek isterim. 7 tane attığın maçta dahi gol yemeyi başarıyor sarı- lacivertliler!

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Neyseki Bonucci transfer edildi. Savunmadaki problem çözülürse Fenerbahçe uzak ara şampiyonluk yaşayacaktır. Zira bu Fenerbahçe lige çok fazla. Ahh şu kötü hakemler olmasa…

DİĞER
Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu: Uzaylı geyiği beni bitirdi!
FETÖ'cü hainlerin ihanet yemini deşifre oldu!
G.Saray'a Premier Lig'den orta saha!
Çakar'dan flaş yorum! "Penaltı için söylenecek tek şey..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yıldızı Arabistan yolcusu!
Çakar'dan flaş yorum! "Penaltı için söylenecek tek şey..."
Süper Loto sorgulama ekranı 11 Ocak Perşembe 2024
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2024
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024? | Üç aylar ne zaman başlıyor DİYANET? Recep, Şaban, Ramazan takvimi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızı Arabistan yolcusu! F.Bahçe'nin yıldızı Arabistan yolcusu! 09:48
Buruk'tan oyuncularına F.Bahçe uyarısı! Buruk'tan oyuncularına F.Bahçe uyarısı! 09:46
Çakar'dan flaş yorum! "Penaltı için söylenecek tek şey..." Çakar'dan flaş yorum! "Penaltı için söylenecek tek şey..." 09:02
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 08:48
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 11 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 11 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:47
O yıldıza büyük övgü! "Rakibin kolunu kanadını kıran bir isim" O yıldıza büyük övgü! "Rakibin kolunu kanadını kıran bir isim" 08:39
Daha Eski
Krunic resmen F.Bahçe'de! Krunic resmen F.Bahçe'de! 07:48
Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması! Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması! 01:47
Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması! Fatih Terim'den Samet Akaydın açıklaması! 01:47
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Milan'a ödenecek rakam F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Milan'a ödenecek rakam 01:36
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Milan'a ödenecek rakam F.Bahçe transferi bitirdi! İşte Milan'a ödenecek rakam 01:35
PSG'den Beşiktaş'a transfer müjdesi! Genç yıldız... PSG'den Beşiktaş'a transfer müjdesi! Genç yıldız... 01:11