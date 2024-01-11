Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – ÇOK FARKLI
Bu sene ligde çok şey sezon başında belli oldu. En üstte iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray, ortadakiler ve en alttakiler. Bu hafta ligin ilk yarısı bitiyor. Artık en alttakiler de yavaş yavaş belli olmaya başlayacak herhalde. Çünkü o kadar kötü bir futbol ekonomisine sahibiz ki bu işler gittikçe daha da açılacak ve Süper Lig çok zevksiz bir hale gelecek. Oynatın bakalım Fenerbahçe ile Galatasaray'ı bir sezonda 8 defa bıkarsınız. 2 defa oynatın herkes keyif alır. Bunun kötülüğünü meşhur play-off sezonunda gördük.