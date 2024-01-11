Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 16:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Dün oynanan Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

DİĞER
Sahneye çıkmak için çok ağladım! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i duygusal sözlerle andı! 'Armut böyle dibine düştü'
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı!
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ | Kandil simidi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2024? | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
KARAKUŞ TATLISI TARİFİ | Pratik ve kolay karakuş tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti 16:53
Mame Thiam Pendikspor'da! Mame Thiam Pendikspor'da! 16:45
F.Bahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı! F.Bahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı! 16:36
Buruk maç öncesi Ahmet Çalık'ı andı Buruk maç öncesi Ahmet Çalık'ı andı 16:33
Keçiörengücü'den 2 transfer birden! Keçiörengücü'den 2 transfer birden! 16:28
İsmail Kartal "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! İsmail Kartal "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! 16:20
Daha Eski
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! 16:11
Jadon Sancho evine döndü! Jadon Sancho evine döndü! 16:06
Süper Lig devinden Valencia bombası! Süper Lig devinden Valencia bombası! 16:00
PFDK'dan F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'a ceza! PFDK'dan F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'a ceza! 15:59
ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR? ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR? 15:47
Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? 15:28