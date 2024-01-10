TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun süredir peşinden koştuğu Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci'nin ardından Boşnak yıldızı da kadrosuna katıyor. Fenerbahçe yönetimi, Milan ile yaptığı bonservis pazarlıklarında anlaşma sağladı. İşte İtalyan ekibine ödenecek rakam...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 01:35 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 01:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya'nın stadyumda sürpriz bir de misafiri bulundu.
Fenerbahçe ocak ayında ilk takviyesini savunmaya yaptı.
İtalyan stoper Leonardo Bonucci, sarı-lacivertliler ile anlaştı.
Tecrübeli futbolcu İstanbul'a adımını attığı anda Tümosan Konyaspor maçını izlemek için tribünde yerini aldı.
Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar 1.3 milyon Euro kazanacak.
Diğer yandan transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin sıradaki takviyesi ön libero bölgesine oldu.
RADE KRUNİC FENERBAHÇE'YE!
Sarı-lacivertli ekibin 1 numaralı öncelik verdiği Rade Krunic transferi mutlu sonla bitti.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan gazeteci Di Marzio'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Milan ile yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerin son olarak 5 milyon euro artı bonusları içeren bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibinin buna 'evet' dediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında 3 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Yıldız oyuncu bu sezon 14 maça çıkarken henüz skor katkısı yapamadı.
Krunic'in güncel piyasa değeri 8.50 milyon Euro.
DİĞER