Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun süredir peşinden koştuğu Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci'nin ardından Boşnak yıldızı da kadrosuna katıyor. Fenerbahçe yönetimi, Milan ile yaptığı bonservis pazarlıklarında anlaşma sağladı. İşte İtalyan ekibine ödenecek rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 01:35 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 01:56
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Türkiye'de ocak ayı transfer dönemi resmen başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Ligde son olarak Tümosan Konyaspor ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, rakibini 7-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Kanarya'nın stadyumda sürpriz bir de misafiri bulundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe ocak ayında ilk takviyesini savunmaya yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

İtalyan stoper Leonardo Bonucci, sarı-lacivertliler ile anlaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Tecrübeli futbolcu İstanbul'a adımını attığı anda Tümosan Konyaspor maçını izlemek için tribünde yerini aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar 1.3 milyon Euro kazanacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Diğer yandan transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin sıradaki takviyesi ön libero bölgesine oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

RADE KRUNİC FENERBAHÇE'YE!
Sarı-lacivertli ekibin 1 numaralı öncelik verdiği Rade Krunic transferi mutlu sonla bitti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan gazeteci Di Marzio'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Milan ile yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertlilerin son olarak 5 milyon euro artı bonusları içeren bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibinin buna 'evet' dediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin, Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında 3 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.


TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Yıldız oyuncu bu sezon 14 maça çıkarken henüz skor katkısı yapamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Krunic transferinde mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli

Krunic'in güncel piyasa değeri 8.50 milyon Euro.

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