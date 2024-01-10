Leonardo Bonucci Fenerbahçe'de!

Becao'nun sakatlığı, Djiku'nun da Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinin ardından stoper takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leonardo Bonucci'yle anlaşmaya vardı. Alman ekibi Union Berlin'le sözleşmesini fesheden 36 yaşındaki yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. İtalyan yıldızla ilk olarak 6 aylık sözleşme imzalanacak ve performansına göre +1 opsiyonu sezon sonu devreye girecek.

Leonardo Bonucci'nin yarım sezon için 2 milyon 800 bin euro ücret alacağı gelen bilgiler arasında... İtalyan yıldızın Fenerbahçe'yi tercih etmesinin ana sebebi ise İtalya Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda yer almak istemesi...

İTALYANLARI REDDETTİ

Bonucci'ye Fenerbahçe'nin yanı sıra; İtalyan ekipleri Roma, Sassuolo ve Genoa da teklifte bulundu. Ancak 36 yaşındaki yıldız stoper, sarı-lacivertlilerin kendisine gösterdiği ilgiden ve oynama garantisinden dolayı Fenerbahçe'yi tercih etti.

TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Leonardo Bonucci, işlemlerini halledip bugün İstanbul'a gelir ve sağlık kontrollerinden geçerse; akşam oynanacak olan Tümosan Konyaspor maçını tribünden izleyecek. Aynı Livakovic'te olduğu gibi karşılaşma öncesi sahaya girip taraftarı selamlayacak.