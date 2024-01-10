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Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci Konyaspor maçını tribünden izledi!

Fenerbahçe, Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u evinde konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli ekibin yeni transferi Leonardo Bonucci de tribünden takip etti. Yıldız oyuncu kendisine tezahürat yapan Fenerbahçe taraftarlarını selamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 20:24 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 20:26
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci Konyaspor maçını tribünden izledi!

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti.

Saat 20.00'de başlayan mücadelesi sarı lacivertli ekibin yeni transferi Leonardo Bonucci de tribünden takip etti.

İtalyan yıldız, tribüne geldiğinde kendisi için tezahürat yapan sarı lacivertli taraftarları selamlamayı da ihmal etmedi.

İşte o anlar...

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