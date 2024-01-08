Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde santrfor bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Manchester United'da forma giyen Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız yıldız için kolları sıvayan yönetim, Manchester United ile masaya oturdu. İşte görüşmenin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 01:48
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BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Transferde atağa geçen Fenerbahçe'den üst üste hamleler geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Stoper, orta saha ve forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızları gündemine aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Savunma hattını Leonardo Bonucci ile güçlendirmek isteyen Kanarya, 1-2 gün içinde transferi netleştirecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Bonucci'nin ikna edilmesinde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Orta saha bölgesi için Krunic'te ısrarcı olan yönetim, bir yandan da forvet transferi için mesai harcıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Batshuayi ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, flaş bir ismin peşine düştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

MARTIAL HAREKATI!
Nokta atışı bir takviye planlayan Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da çok istediği Fransız futbolcu için girişimler hızlandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA!
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devinde forma giyen Anthony Martial'i kiralamak için görüşmelerde bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Haberde sarı lacivertlilerin oyuncuya talip olmasının ardından, Martial'in ManU kariyerinin sona erebileceği yazıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Bu sezon Manchester United'da 19 maçta forma giyen Martial, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu

Yıldız futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunuyor.

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