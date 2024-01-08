FENERBAHÇE HABERİ: Martial transferinde flaş gelişme! Görüşme detayları belli oldu
Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde santrfor bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Manchester United'da forma giyen Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız yıldız için kolları sıvayan yönetim, Manchester United ile masaya oturdu. İşte görüşmenin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Bonucci'nin ikna edilmesinde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko önemli rol oynadı.
Orta saha bölgesi için Krunic'te ısrarcı olan yönetim, bir yandan da forvet transferi için mesai harcıyor.
Batshuayi ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, flaş bir ismin peşine düştü.
MARTIAL HAREKATI!
Nokta atışı bir takviye planlayan Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial'i kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da çok istediği Fransız futbolcu için girişimler hızlandı.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA!
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devinde forma giyen Anthony Martial'i kiralamak için görüşmelerde bulunuyor.
Haberde sarı lacivertlilerin oyuncuya talip olmasının ardından, Martial'in ManU kariyerinin sona erebileceği yazıldı.
Bu sezon Manchester United'da 19 maçta forma giyen Martial, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunuyor.
Fransız yıldız ülkesinin milli takımında da 30 karşılaşmada sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 2 gollük katkı verdi.
28 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
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