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TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. İngiliz devi Arsenal'in, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 16:20
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TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Sarı lacivertliler kış transfer döneminde önemli takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Kanarya alacağı kaliteli futbolcularla sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Öte yandan Fenerbahçe'de ara transferde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Yönetim bazı isimlerin kulüp bulması halinde ayrılığa onay verecek.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

İngiliz devi Arsenal'in, sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Ada basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

ARSENAL'DEN FERDİ BOMBASI!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Hitc.com'dan aktardığı habere göre Arsenal, Fenerbahçe'nin kanat beki Ferdi Kadıoğlu transferine dair çalışma yürütüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Haberde teknik direktör Mikel Arteta'nın, bek pozisyonuna takviye istediği ve Ferdi Kadıoğlu'nun gündeme geldiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

24 yaşındaki oyuncunun hücum özellikleriyle Arsenal için cazip bir transfer haline geldiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Öte yandan Arsenal'in bu bölge için Ajax forması giyen Jorrel Hato'u da listesine aldığı ancak bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Bu yüzden Arsenal için Ferdi Kadıoğlu transferinin daha mümkün olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 24 maça çıktı.

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