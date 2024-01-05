TRANSFER HABERLERİ - Arsenal'den sürpriz hamle! Fenerbahçeli yıldızı istiyorlar
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. İngiliz devi Arsenal'in, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Öte yandan Fenerbahçe'de ara transferde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.
Yönetim bazı isimlerin kulüp bulması halinde ayrılığa onay verecek.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
İngiliz devi Arsenal'in, sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Ada basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
ARSENAL'DEN FERDİ BOMBASI!
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Hitc.com'dan aktardığı habere göre Arsenal, Fenerbahçe'nin kanat beki Ferdi Kadıoğlu transferine dair çalışma yürütüyor.
Haberde teknik direktör Mikel Arteta'nın, bek pozisyonuna takviye istediği ve Ferdi Kadıoğlu'nun gündeme geldiği belirtildi.
24 yaşındaki oyuncunun hücum özellikleriyle Arsenal için cazip bir transfer haline geldiği kaydedildi.
Öte yandan Arsenal'in bu bölge için Ajax forması giyen Jorrel Hato'u da listesine aldığı ancak bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu vurgulandı.
Bu yüzden Arsenal için Ferdi Kadıoğlu transferinin daha mümkün olduğu ifade edildi.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 24 maça çıktı.
Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan milli oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
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