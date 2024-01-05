İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, bir mevki dışında sahaya süreceği 11 kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Bright Osayi-Samuel ile Alexander Djiku, Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampına katılacaklar.
Osayi'nin yokluğunda sağ bekte Mert Müldür görev yapacak.
Orta alanda da cezalı Fred'in yerine Crespo oynayacak.
Kartal, stoperde Djiku'nun formasını Samet'e verecek ancak Samet'in yanında kimin oynayacağı henüz netleşmedi.
62 yaşındaki çalıştırıcı, ya Serdar Aziz'e ya da Jayden Oosterwolde'yi görevlendirecek.
Kartal, bu konudaki son kararını yarınki idmandan sonra verecek.
Yine sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Cengiz Ünder forma giyecek.
İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i:
Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Tadic, Szymanski, Dzeko.
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