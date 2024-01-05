Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, bir mevki dışında sahaya süreceği 11 kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 09:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Teknik direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanacak olan İstanbulspor maçı öncesinde ilk 11'ini büyük oranda belirledi.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Bright Osayi-Samuel ile Alexander Djiku, Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampına katılacaklar.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Osayi'nin yokluğunda sağ bekte Mert Müldür görev yapacak.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Orta alanda da cezalı Fred'in yerine Crespo oynayacak.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Kartal, stoperde Djiku'nun formasını Samet'e verecek ancak Samet'in yanında kimin oynayacağı henüz netleşmedi.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

62 yaşındaki çalıştırıcı, ya Serdar Aziz'e ya da Jayden Oosterwolde'yi görevlendirecek.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Kartal, bu konudaki son kararını yarınki idmandan sonra verecek.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

Yine sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Cengiz Ünder forma giyecek.

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i:

Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Tadic, Szymanski, Dzeko.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'yi yıkan haberi duyurdular! Fred’in yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma gidiyor...
Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Kartal'dan flaş hamle! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi
Krunic yükleniyor! İtalyan basınından flaş iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Batshuayi Süper Lig devine! İşte görüşmenin detayları
Krunic yükleniyor! İtalyan basınından flaş iddia
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 | EGM 106. ÖGG sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı yorum! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi" Çarpıcı yorum! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi" 09:48
G.Saray'a 50 milyon Euro'luk yıldız! G.Saray'a 50 milyon Euro'luk yıldız! 09:26
Kartal'dan flaş hamle! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi Kartal'dan flaş hamle! İşte van Bronckhorst'un ilk transferi 09:21
Kartal kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor 11'i Kartal kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor 11'i 09:20
Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Beşiktaş Kasımpaşa'yı konuk ediyor! 08:57
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 07:23
Daha Eski
Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! 01:37
Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! 01:37
Barça 90+2'de kazandı! Barça 90+2'de kazandı! 01:35
Barça 90+2'de kazandı! Barça 90+2'de kazandı! 01:35
Palace ve Everton 2. maça bıraktı! Palace ve Everton 2. maça bıraktı! 01:09
Palace ve Everton 2. maça bıraktı! Palace ve Everton 2. maça bıraktı! 01:08