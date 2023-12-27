TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol basını, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamayan genç futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertliler, yaptığı takviyelerle büyük ses getirirken birçok isimle de yollar ayrıldı.
Valencia ve Szalai gibi yıldızlarıyla vedalaşan Fenerbahçe'de ayrılığı en çok konuşulan isimse Arda Güler oldu.
Genç yıldız, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girmişti.
Fenerbahçe'nin bir sezon daha takımda tutmak istediği genç yıldız, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.
Eflatun-beyazlılar, bu transfer için Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis bedeli + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.
Real Madrid, Başkan Florentino Perez'in de katıldığı törende genç futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Ancak Arda Güler'in Real Madrid kariyeri istediği gibi başlamadı.
İlk olarak takımının sezon öncesi ABD'de gerçekleştirdiği kampta sakatlanan 18 yaşındaki yıldız, ilerleyen haftalarda da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamadı.
3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçında kadroda yer alması beklenen Arda ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
3 TALİBİ VAR
İspanyol basını, kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalan Arda Güler için Real Madrid'e teklifler geldiğini yazdı.
Defensa Central'de yer alan haberde; Villarreal, Celta Vigo ve Las Palmas, milli futbolcuyu kiralamak istiyor.
FENERBAHÇE DE İSTEDİ
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 1.5 ay önce eski futbolcusunu kiralamak istediği ancak Real Madrid'in bu teklifi reddettiği vurgulandı.
Bu sezon henüz forma giyemeyen Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
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