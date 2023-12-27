Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol basını, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamayan genç futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:01
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Fenerbahçe; Dzeko, Tadic, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Sarı-lacivertliler, yaptığı takviyelerle büyük ses getirirken birçok isimle de yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Valencia ve Szalai gibi yıldızlarıyla vedalaşan Fenerbahçe'de ayrılığı en çok konuşulan isimse Arda Güler oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Genç yıldız, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Fenerbahçe'nin bir sezon daha takımda tutmak istediği genç yıldız, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Eflatun-beyazlılar, bu transfer için Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis bedeli + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Real Madrid, Başkan Florentino Perez'in de katıldığı törende genç futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Ancak Arda Güler'in Real Madrid kariyeri istediği gibi başlamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

İlk olarak takımının sezon öncesi ABD'de gerçekleştirdiği kampta sakatlanan 18 yaşındaki yıldız, ilerleyen haftalarda da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçında kadroda yer alması beklenen Arda ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

3 TALİBİ VAR

İspanyol basını, kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalan Arda Güler için Real Madrid'e teklifler geldiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

Defensa Central'de yer alan haberde; Villarreal, Celta Vigo ve Las Palmas, milli futbolcuyu kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...

FENERBAHÇE DE İSTEDİ

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 1.5 ay önce eski futbolcusunu kiralamak istediği ancak Real Madrid'in bu teklifi reddettiği vurgulandı.

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