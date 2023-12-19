TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Sakatlığı devam eden Becao'nun nasıl döneceğinden emin olmayan Kanarya, işini sağlama almak istiyor.

İNGİLTERE'YE ÇIKARMA!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden kurmaylar, transfer için İngiltere'ye çıkarma yaptı.