TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde
Son dakika spor haberi: Stoper takviyesi yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibinde forma giyen Eric Dier'ı gündemine aldı. Yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer görüşmelerinde bulunmak için İngiltere'ye çıkarma yaptı. Ada ekibi Tottenham, Kanarya'nın gözdesi Eric Dier hakkında flaş bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Takım kurgusundaki bu eksiklik, beklenmedik puan kayıplarını da beraberinde getirdi.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, kadro derinliğini artırmak için düğmeye bastı.
Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen yönetim, transferde harekete geçti.
Sakatlığı devam eden Becao'nun nasıl döneceğinden emin olmayan Kanarya, işini sağlama almak istiyor.
İNGİLTERE'YE ÇIKARMA!
Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden kurmaylar, transfer için İngiltere'ye çıkarma yaptı.
Tottenham'dan Eric Dier'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle masaya oturdu.
KARAR VERİLDİ!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız savunmacı ile ilgili kulübünden karar çıktı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Ocak ayında stoper takviyesi yapmak isteyen Tottenham, Eric Dier ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Dier'dan para kazanma niyetinde olduğu ve ocak ayında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.
Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dier için devre arasında'makul bir ücret' ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
Eric Dier, bu sezon İngiltere Premier Lig'de 2 maçta sahaya çıktı ve 146 dakika süre aldı.
Yıldız oyuncu, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev alabiliyor.
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