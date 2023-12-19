Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Son dakika spor haberi: Stoper takviyesi yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibinde forma giyen Eric Dier'ı gündemine aldı. Yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer görüşmelerinde bulunmak için İngiltere'ye çıkarma yaptı. Ada ekibi Tottenham, Kanarya'nın gözdesi Eric Dier hakkında flaş bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 20:55
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de ilk hedef stoper bölgesi olarak belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Bu sezon savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıklar teknik heyetin canını sıktı.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Birçok maçta as stoperlerinden yoksun kalan sarı-lacivertliler, Samet Akaydın'ın yanına orijinal mevkisi sol bek olan Oosterwolde'yi oynattı.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Takım kurgusundaki bu eksiklik, beklenmedik puan kayıplarını da beraberinde getirdi.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, kadro derinliğini artırmak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen yönetim, transferde harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Sakatlığı devam eden Becao'nun nasıl döneceğinden emin olmayan Kanarya, işini sağlama almak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

İNGİLTERE'YE ÇIKARMA!
Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden kurmaylar, transfer için İngiltere'ye çıkarma yaptı.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Tottenham'dan Eric Dier'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

KARAR VERİLDİ!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız savunmacı ile ilgili kulübünden karar çıktı.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

İngiliz basınında yer alan habere göre; Ocak ayında stoper takviyesi yapmak isteyen Tottenham, Eric Dier ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Dier'dan para kazanma niyetinde olduğu ve ocak ayında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dier için devre arasında'makul bir ücret' ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Eric Dier, bu sezon İngiltere Premier Lig'de 2 maçta sahaya çıktı ve 146 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ: Tottenham'dan Eric Dier kararı! F.Bahçe'ye büyük müjde

Yıldız oyuncu, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev alabiliyor.

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