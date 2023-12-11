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Sibel Can ile kutladı
Beşiktaş derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Dusan Tadic, kalitesini konuşturduğu maçın ardından Sibel Can konserine gitti. 35 yaşındaki futbolcu zorlu mücadelenin ardından Sibel Can şarkılarıyla stres attı. Mekanda tecrübeli oyuncuya ilgi büyüktü. Fenerbahçeli taraftarlar, Tadic'in yanına giderek onu hem tebrik ettiler hem de bol bol selfie çekildiler.
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