Haberler Fenerbahçe Sibel Can ile kutladı

Sibel Can ile kutladı

Beşiktaş derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Dusan Tadic, kalitesini konuşturduğu maçın ardından Sibel Can konserine gitti. 35 yaşındaki futbolcu zorlu mücadelenin ardından Sibel Can şarkılarıyla stres attı. Mekanda tecrübeli oyuncuya ilgi büyüktü. Fenerbahçeli taraftarlar, Tadic'in yanına giderek onu hem tebrik ettiler hem de bol bol selfie çekildiler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Sibel Can ile kutladı
Beşiktaş derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Dusan Tadic, kalitesini konuşturduğu maçın ardından Sibel Can konserine gitti. 35 yaşındaki futbolcu zorlu mücadelenin ardından Sibel Can şarkılarıyla stres attı. Mekanda tecrübeli oyuncuya ilgi büyüktü. Fenerbahçeli taraftarlar, Tadic'in yanına giderek onu hem tebrik ettiler hem de bol bol selfie çekildiler.
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