Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Serkan Emlek, Ali Şakacı ve Alper Özgök hakem üçlüsü yönetiyor.
İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU : ANADOLU EFES 24-21 FENERBAHÇE BEKO
2. PERİYOT OYNANIYOR: ANADOLU EFES 35-27 FENERBAHÇE BEKO
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ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.