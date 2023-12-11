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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Beko'yu ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 18:58 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 19:34
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Serkan Emlek, Ali Şakacı ve Alper Özgök hakem üçlüsü yönetiyor.

İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU : ANADOLU EFES 24-21 FENERBAHÇE BEKO

2. PERİYOT OYNANIYOR: ANADOLU EFES 35-27 FENERBAHÇE BEKO

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ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.

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