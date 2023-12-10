Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1'le geçerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği arttı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 11:59
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Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Sarı lacivertliler Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Kanarya dev derbiden 3 puanla ayrılarak kritik bir eşiği geçmiş oldu.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, liderlik koltuğunu da Galatasaray'dan almayı başardı.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Öte yandan Başkan Ali Koç ve kurmayları gözünü yavaş yavaş transfere çevirmiş durumda.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Sarı lacivertlilerin ocak ayında önemli takviyeler yapacağı ifade edilmişti.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

En az 2-3 transfer gerçekleştirmesi beklenen Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde İtalya'ya gideceği öğrenildi.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Çizme basını duyurdu.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Rade Krunic hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Yaz transfer döneminde Boşnak yıldızın transferinde başarılı olamayan yönetim, bu kez ara transfer dönemi için girişimlerde bulunuyordu.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

İtalyan devi Milan'ın da Krunic'in ayrılığına artık onay verdiği ve istenen rakamın verilmesi durumunda 30 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında satacağı ifade edilmişti.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Corriere dello Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre ise, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco kısa süre içinde İtalya'ya gidecek.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Branco'nun, Krunic için pazarlık yapacağı ve Milan'ın talep ettiği ücreti düşürmeye çalışacağı aktarıldı.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Öte yandan haberde Milan'ın, Krunic için 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Rade Krunic bu sezon Milan'da 14 maça çıktı.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Krunic'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

1.84 boyundaki oyuncu kariyerinde Empoli, Hellas Verona, Donji Srem ve Borac Cacak gibi ekiplerde boy göstermişti.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...

Bosna Hersek Milli Takım'ında da görev alan Krunic, 32 müsabakada 4 gol attı.

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