Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1'le geçerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği arttı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, liderlik koltuğunu da Galatasaray'dan almayı başardı.
Öte yandan Başkan Ali Koç ve kurmayları gözünü yavaş yavaş transfere çevirmiş durumda.
Sarı lacivertlilerin ocak ayında önemli takviyeler yapacağı ifade edilmişti.
En az 2-3 transfer gerçekleştirmesi beklenen Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.
Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde İtalya'ya gideceği öğrenildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Çizme basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Rade Krunic hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde Boşnak yıldızın transferinde başarılı olamayan yönetim, bu kez ara transfer dönemi için girişimlerde bulunuyordu.
İtalyan devi Milan'ın da Krunic'in ayrılığına artık onay verdiği ve istenen rakamın verilmesi durumunda 30 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında satacağı ifade edilmişti.
Corriere dello Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre ise, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco kısa süre içinde İtalya'ya gidecek.
Branco'nun, Krunic için pazarlık yapacağı ve Milan'ın talep ettiği ücreti düşürmeye çalışacağı aktarıldı.
Öte yandan haberde Milan'ın, Krunic için 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.
Rade Krunic bu sezon Milan'da 14 maça çıktı.
Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Krunic'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
1.84 boyundaki oyuncu kariyerinde Empoli, Hellas Verona, Donji Srem ve Borac Cacak gibi ekiplerde boy göstermişti.
Bosna Hersek Milli Takım'ında da görev alan Krunic, 32 müsabakada 4 gol attı.
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