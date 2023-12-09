FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonları sürüyor. Sezon başında kadrosuna önemli yıldızları dahil eden sarı lacivertli yönetim ara transfer döneminde de aynı doğrultuda hareket edecek. Savunmaya takviye yapmak isteyen İsmail Kartal, İngiliz stoper için yönetime rapor sundu. İşte Kanarya'nın gündemindeki Chelsea forması giyen yıldız... | FB SPOR HABERLERİ
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Teknik direktör İsmail Kartal, Dolmabahçe'deki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı son 10 lig maçında 1 kez kazanabildi.
Söz konusu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda 16 gol atan Fenerbahçe, kalesinde de 21 gol gördü.
Kanarya tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda sahasında 3-1'lik skorla aldı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.
Fenerbahçe'de diğer yandan Avrupa'daki Nordsjaelland yenilgisi de unutuldu.
6-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, ligde oynadığı EMS Yapı Sivasspor maçını 4-1 kazandı ve nefes aldı.
Kanarya, ezeli rakibini Dolmabahçe'de mağlup ederek şampiyonluk yarışında da büyük bir moral yakalamak istiyor.
SAKATLIKLAR CAN YAKTI!
İsmail Kartal'ı bu sezon en çok zorlayan konu sakatlılar oldu.
Sarı-lacivertli ekipte birçok isim sakatlıktan döndü.
Özellikle Djiku ve Fred'in eksikliği, Kanarya'yı zor bir sürece soktu.
Ancak Fred'in Sivas maçı ile dönüşü, moralleri yükseltti.
Djiku ise dev derbi ile sahalara geri dönüyor.
Ancak zorlu mücadelede İsmail Kartal, Miha Zajc ve Rodrigo Becao'dan yoksun kalacak.
İsmail Kartal, Djiku ve Becao'nun yokluğunda Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Yusuf Akçiçek forma giydi.
SAVUNMAYA TAKVİYE
Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan sıkıntılı süreçten ötürü yönetimden takviye istedi.
Yönetim rotasyon sıkıntısının bir daha yaşanmaması için devre arasında takviye yapacak.
Kurmaylar, İsmail Kartal'ın transfer listesi üzerine ocak ayı için harekete geçti.
Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, devre arasında yapılacak takviyeye büyük önem veriyor.
ROTA İNGİLTERE
Fenerbahçe aradığı ismi Londra'da buldu.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, sarı lacivertli kurmayların, devre arasında Chelsea'den Trevoh Chalobah'ı kadrosuna dahil etmek için harekete geçtiği iddia edildi.
24 yaşındaki futbolcunun ocak ayında Chelsea'den ayrılması bekleniyor.
Chalobah, oyuncu daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.
İngiliz oyuncu bundan dolayı yönetime takımdan gitmek istediğini belitti.
Chalobah bu sezon İngiliz devinde forma şansı bulamadı.
Savunmanın ortasında oynayan 24 yaşındaki oyuncu, ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.
Chalobah'ın bonservis değeri ise 18 milyon Euro olarak biliniyor.
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