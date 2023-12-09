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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonları sürüyor. Sezon başında kadrosuna önemli yıldızları dahil eden sarı lacivertli yönetim ara transfer döneminde de aynı doğrultuda hareket edecek. Savunmaya takviye yapmak isteyen İsmail Kartal, İngiliz stoper için yönetime rapor sundu. İşte Kanarya'nın gündemindeki Chelsea forması giyen yıldız... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 11:29
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Kanarya, dev derbiyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Teknik direktör İsmail Kartal, Dolmabahçe'deki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı son 10 lig maçında 1 kez kazanabildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Söz konusu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Bu maçlarda 16 gol atan Fenerbahçe, kalesinde de 21 gol gördü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Kanarya tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda sahasında 3-1'lik skorla aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

İsmail Kartal'ın öğrencileri, kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Fenerbahçe'de diğer yandan Avrupa'daki Nordsjaelland yenilgisi de unutuldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

6-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, ligde oynadığı EMS Yapı Sivasspor maçını 4-1 kazandı ve nefes aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Kanarya, ezeli rakibini Dolmabahçe'de mağlup ederek şampiyonluk yarışında da büyük bir moral yakalamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

SAKATLIKLAR CAN YAKTI!

İsmail Kartal'ı bu sezon en çok zorlayan konu sakatlılar oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Sarı-lacivertli ekipte birçok isim sakatlıktan döndü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Özellikle Djiku ve Fred'in eksikliği, Kanarya'yı zor bir sürece soktu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Ancak Fred'in Sivas maçı ile dönüşü, moralleri yükseltti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Djiku ise dev derbi ile sahalara geri dönüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Ancak zorlu mücadelede İsmail Kartal, Miha Zajc ve Rodrigo Becao'dan yoksun kalacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

İsmail Kartal, Djiku ve Becao'nun yokluğunda Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Yusuf Akçiçek forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

SAVUNMAYA TAKVİYE

Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan sıkıntılı süreçten ötürü yönetimden takviye istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Yönetim rotasyon sıkıntısının bir daha yaşanmaması için devre arasında takviye yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Kurmaylar, İsmail Kartal'ın transfer listesi üzerine ocak ayı için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Sarı-lacivertliler, devre arasında yapılacak takviyeye büyük önem veriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

ROTA İNGİLTERE

Fenerbahçe aradığı ismi Londra'da buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, sarı lacivertli kurmayların, devre arasında Chelsea'den Trevoh Chalobah'ı kadrosuna dahil etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

24 yaşındaki futbolcunun ocak ayında Chelsea'den ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Chalobah, oyuncu daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

İngiliz oyuncu bundan dolayı yönetime takımdan gitmek istediğini belitti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Chalobah bu sezon İngiliz devinde forma şansı bulamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Savunmanın ortasında oynayan 24 yaşındaki oyuncu, ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin yıldızı devre arasında imzaya geliyor!

Chalobah'ın bonservis değeri ise 18 milyon Euro olarak biliniyor.

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