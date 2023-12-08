Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında kadrosuna katmak istediği Rade Krunic ısrarını sürdüren sarı lacivertlilere Bosnalı oyuncunun transferinden müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
TARAFTAR 5 YIL ARADAN SONRA DOLMABAHÇE'DE
Fenerbahçe taraftarı, 5 yıl aradan sonra deplasman tribününde yerlerini alacak.
Sarı-lacivertli taraftarlar çıkan biletleri kısa sürede bitirdi.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, taraftarlara derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.
Diğer yandan yönetim ise transfer çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe, defansif orta saha pozisyonunda rotasyon sıkıntısı yaşıyor.
Yönetim yaz transfer döneminde Rade Krunic'i kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf etmişti.
Ancak Milan teknik direktörü Stefano Pioli, Boşnak futbolcunun takımda kalmasını istemişti.
Sözleşmesi bitmek üzere olan oyuncu ile birçok kez masaya oturan İtalyan kulübü, tecrübeli isim ile anlaşma sağlayamadı.
MÜJDELİ HABER GELDİ!
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan, 30 yaşındaki oyuncuya yeni teklif yapmayacak.
İtalyan ekibi, oyuncunun ayrılmasına izin verecek.
Romano, "Fenerbahçe'nin Rade Krunic'e teklifi geçen yazdan bu yana aynı.
Neredeyse kişisel şartlarda mutabakata varıldı.
Türk kulübünün en büyük hedefi o.
AC Milan, önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe'den resmi teklif bekliyor.
Çünkü Krunic'e sözleşme yenileme teklifi yapılmayacak." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin, transferi devre arasında bitirmek için Milan'a bir miktar bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.
Boşnak yıldızın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Milan Krunic'i Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon Euro'ya transfer etmişti.
DİĞER