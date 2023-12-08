Haberler Fenerbahçe Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında kadrosuna katmak istediği Rade Krunic ısrarını sürdüren sarı lacivertlilere Bosnalı oyuncunun transferinden müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 13:22
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Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Kanarya zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

TARAFTAR 5 YIL ARADAN SONRA DOLMABAHÇE'DE

Fenerbahçe taraftarı, 5 yıl aradan sonra deplasman tribününde yerlerini alacak.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Sarı-lacivertli taraftarlar çıkan biletleri kısa sürede bitirdi.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

İsmail Kartal'ın öğrencileri, taraftarlara derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Diğer yandan yönetim ise transfer çalışmalarına devam ediyor.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Fenerbahçe, defansif orta saha pozisyonunda rotasyon sıkıntısı yaşıyor.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Yönetim yaz transfer döneminde Rade Krunic'i kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf etmişti.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Ancak Milan teknik direktörü Stefano Pioli, Boşnak futbolcunun takımda kalmasını istemişti.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Sözleşmesi bitmek üzere olan oyuncu ile birçok kez masaya oturan İtalyan kulübü, tecrübeli isim ile anlaşma sağlayamadı.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

MÜJDELİ HABER GELDİ!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan, 30 yaşındaki oyuncuya yeni teklif yapmayacak.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

İtalyan ekibi, oyuncunun ayrılmasına izin verecek.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Romano, "Fenerbahçe'nin Rade Krunic'e teklifi geçen yazdan bu yana aynı.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Neredeyse kişisel şartlarda mutabakata varıldı.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Türk kulübünün en büyük hedefi o.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

AC Milan, önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe'den resmi teklif bekliyor.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Çünkü Krunic'e sözleşme yenileme teklifi yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Fenerbahçe'nin, transferi devre arasında bitirmek için Milan'a bir miktar bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.

Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın! Yeni teklif...

Boşnak yıldızın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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